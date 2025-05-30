İzmir metro çalışıyor mu son dakika? 30 Mayıs İzmir'de toplu taşımada aksaklıklar yaşanıyor mu?

İzmir metro çalışıyor mu? sorusu, bugün toplu ulaşımı kullanmak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle grev haberlerinden sonra İzmir'de toplu taşımanın durumu gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, İzmir metro bugün çalışıyor mu? İşte tüm ayrıntılar...

30 Mayıs 2025 tarihinde sabah saatlerinden itibaren birçok kişi, "30 Mayıs İzmir metro seferleri iptal mi?" sorusunun cevabını arama motorlarında araştırılıyor.

İzmir'de yaşanan grev sürecinin ESHOT otobüs seferlerini etkilendi. İzmir Metro ve Konak Tramvayı seferlerinin durumu da araştırılıyor. İşte tüm ayrıntılar...

İZMİR METRO ÇALIŞIYOR MU?

Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, İZELMAN ve İZENERJİ çalışanlarının DİSK/Genel-İş Sendikası tarafından alınan grev kararı nedeniyle otobüs seferlerinde ciddi kısıtlamalar olacağı duyurulmuştu.

Bugün metro çalışıyor mu? sorusu işe, okula ya da farklı lokasyonlara gidecek kişiler tarafından araştırılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Metro tarafından henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. İstanbulluların, metro kullanmadan önce güncel duyuruları takip etmeleri öneriliyor.

30 MAYIS CUMA İZMİR METRO ÇALIŞIYOR MU?

Bugün için metro, tramvay, İZBAN ve vapur sistemleriyle bağlantılı olan otobüs hatlarında düzenleme yapılacağı ve bu hatlara öncelik tanınacağı vurgulandı.

ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İZTAŞIT araçlarında grev uygulanmadığı ve bu hatta hizmetlerin olağan seyrinde devam edeceği bildirildi.

pic.twitter.com/uwbvdcue9k — ESHOT Genel Müdürlüğü (@eshotgm)

30 MAYIS İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÇALIŞIYOR MU?

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin başlattığı grevin sürmesiyle bazı hizmetlerde aksama yaşandı.

Grev nedeniyle ESHOT otobüslerinin tamamına yakını kontak kapatması üzerine duraklarda kuyruk oluştu. Vatandaşların toplu ulaşımda metro, İZBAN, tramvay ve vapur seferlerine yöneldi.

Sefere çıkmayan ESHOT otobüsleri yerine İZULAŞ'a ait otobüslerle hizmet verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu ulaşım araçlarında yoğunluk durumuna göre ek sefer düzenleneceğini duyurdu.

Vatandaşların otobüs hatlarına dair güncel bilgilere ESHOT’un resmi internet sitesi, mobil uygulaması ve ALO 153 Çözüm Merkezi üzerinden ulaşması tavsiye edilmektedir.