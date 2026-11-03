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İzmir metro düzeldi mi? 3 Kasım seferler normale döndü mü?

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İzmir metro düzeldi mi? 3 Kasım seferler normale döndü mü?
Başlık Resmiİzmir metro düzeldi mi

İzmir Metro AŞ'nin 2 Kasım Pazartesi günü yaptığı duyurunun ardından gözler 3 Kasım Salı günü ''İzmir metro düzeldi mi?'' sorusuna çevrildi. Yolcusuz test treninde meydana gelen tekerlek arızası nedeniyle Poligon-Balçova istasyonları arasındaki metro ulaşımında aksama yaşanırken, yolcuların mağduriyet yaşamaması için ESHOT otobüsleriyle alternatif ulaşım uygulaması başlatıldı.

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

İzmir Metro hattında yolcusuz gerçekleştirilen test sürüşü sırasında meydana gelen teknik arıza sebebiyle seferlerde aksamalar yaşandı. Test treninde yaşanan tekerlek arızasının ardından Poligon-Balçova güzergahındaki hatta hasar oluştu. Peki, İzmir metro düzeldi mi? 3 Kasım seferler normale döndü mü?

İzmir metro düzeldi mi? 3 Kasım seferler normale döndü mü?
Başlık Resmiİzmir metro düzeldi mi? 3 Kasım seferler normale döndü mü?

İZMİR METRO DÜZELDİ Mİ?

İzmir Metro AŞ'nin sosyal medya hesabından paylaştığı son bilgilendirmeye göre Evka 3-Poligon ve Narlıdere Kaymakamlık-Balçova istasyonları arasında gerçekleştirilen seferler gecikmeli şekilde devam ediyor.

Metro hattının Poligon-Balçova bölümünde ise tren seferleri yapılamıyor. Bu güzergahta yolcu ulaşımının sürdürülebilmesi amacıyla ESHOT otobüsleri devreye alındı. Poligon ile Balçova arasında otobüslerle ring ulaşımı sağlanırken yolcuların alternatif hatları kullanması gerekiyor.

İzmir metro düzeldi mi? 3 Kasım seferler normale döndü mü?
Başlık Resmiİzmir metro düzeldi mi? 3 Kasım seferler normale döndü mü?

3 KASIM İZMİR METRO SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ MÜ?

Metro hattındaki arıza nedeniyle ulaşımın kesintiye uğradığı bölgede ESHOT otobüsleri alternatif olarak hizmet veriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Metro AŞ tarafından yapılan bilgilendirmelerde iki ayrı otobüs hattına dikkat çekildi.

ESHOT'un 845 numaralı Demiryolu Takviye hattı, Poligon istasyonundaki Hıfzıssıhha durağı ile Balçova durağı arasında ring seferleri gerçekleştiriyor. 681 numaralı Fahrettin Altay-Lozan Meydanı hattı da hizmet vermeye devam ediyor.

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