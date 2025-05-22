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İzmir Metro seferleri neden durdu, İzmir'de metrolar çalışıyor mu? Metroda intihar girişimi yaşandığı belirtildi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İzmir Metro seferleri neden durdu, İzmir&#039;de metrolar çalışıyor mu? Metroda intihar girişimi yaşandığı belirtildi!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir’de sabah saatlerinde yaşanan bir olay, şehir içi ulaşımda aksamalara neden oldu. Özellikle iş giriş saatlerinde metro hattını kullanmak isteyen yolcular, bazı duraklarda seferlerin durdurulmasıyla karşılaştı. Narlıdere ile Evka-3 hattında meydana gelen bu kesinti, yoğun saatlerde ulaşımı doğrudan etkilerken, Metro A.Ş. tarafından yapılan açıklamalarla gelişmelere dair kamuoyu bilgilendirildi. Yetkililerden gelen son bilgiye göre, seferler yeniden normale döndü.

İZMİR METRO SEFERLERİ NEDEN DURDU?

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde İzmir metrosu Stadyum istasyonunda kimliği henüz açıklanmayan bir kişinin raylara atladığı öğrenildi. Olayın ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaşanan bu trajik girişim, hat boyunca tüm seferlerin aksamasına neden olurken, özellikle Stadyum ile Evka-3 arasındaki güzergah geçici süreliğine devre dışı bırakıldı. Güvenlik gerekçeleriyle hattın bu bölümünde yolcu taşımacılığı durduruldu.

İzmir Metro seferleri neden durdu, İzmir'de metrolar çalışıyor mu? Metroda intihar girişimi yaşandığı belirtildi! - 1. Resim

İZMİR'DE METROLAR ÇALIŞIYOR MU?

Gün içerisinde gelişmeleri yakından takip eden yolculara nihayet beklenen haber geldi. İzmir Metro A.Ş., yaptığı son açıklamada hattaki teknik ve güvenlik kontrollerin tamamlandığını duyurarak, “Sayın Yolcularımız, seferlerimiz normale dönmüştür. Bilgilerinize sunar, iyi yolculuklar dileriz.” ifadesine yer verdi.

İzmir Metro seferleri neden durdu, İzmir'de metrolar çalışıyor mu? Metroda intihar girişimi yaşandığı belirtildi! - 2. Resim

ESHOT SEFERLERİYLE ALTERNATİF ULAŞIM SAĞLANDI

Yaşanan aksama nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi, yolcuların mağdur olmaması adına hızlıca harekete geçti. Seferlerin yapılamadığı Stadyum-Evka-3 arasındaki istasyonlar için ESHOT tarafından ek otobüs seferleri devreye sokuldu. Metro A.Ş. yaptığı duyuruda bu geçici çözümle yolcuların Evka-3 yönüne ulaşım sağlayabileceğini belirtti.

İzmir Metro seferleri neden durdu, İzmir'de metrolar çalışıyor mu? Metroda intihar girişimi yaşandığı belirtildi! - 3. Resim

METRO A.Ş.'DEN ART ARDA AÇIKLAMALAR GELDİ

İzmir Metro yetkilileri, olay sonrası sosyal medya hesaplarından ve resmi kanallar aracılığıyla bilgilendirme mesajları paylaştı. İlk açıklamada “Hattımızda yaşanan bir asayiş olayı nedeniyle seferlerimiz her iki yönde gecikmeli olarak devam etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Ardından yapılan ikinci duyuruda ise Narlıdere Kaymakamlık ile Stadyum durakları arasında seferlerin sürdüğü, Stadyum ile Evka-3 arasındaki ulaşımın ESHOT destekli olarak sağlandığı bilgisi verildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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