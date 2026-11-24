İzmir su kesintisi 24 Kasım 2026 Salı günü farklı ilçelerde meydana gelen şebeke arızaları ve altyapı çalışmaları nedeniyle araştırılıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yayımlanan güncel arıza listesinde Konak, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka, Çiğli, Foça, Güzelbahçe ve Kemalpaşa başta olmak üzere birçok ilçede yaşanan kesintilerin ayrıntıları yer alıyor. Vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini ve hangi mahallelerin kesintilerden etkilendiğini merak ediyor.

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24 Kasım İzmir su kesintisi programı, kent genelindeki ana boru ve branşman arızalarının ardından güncellendi. İZSU'nun açıklamalarına göre bazı ilçelerde içme suyu şebekesinde meydana gelen arızalar nedeniyle geçici kesintiler uygulanırken bazı bölgelerde depo temizliği ve diğer kurumların altyapı çalışmaları su dağıtımını etkiliyor. Konak, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka, Çiğli, Kemalpaşa, Foça, Güzelbahçe, Beydağ, Bayındır, Karaburun, Kınık ve Selçuk'taki kesintilerin saatleri belli oldu.

24 KASIM İZSU İZMİR SU KESİNTİSİ

KONAK SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi: 24 Kasım 2026, 11.27

Tahmini tamir saati: 13.27

Kesinti nedeni: 1195 Sokak No:11 adresinde meydana gelen branşman arızası nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.

Etkilenen mahalleler: Akarcalı, Ege, Güney, Hasan Özdemir, Kocakapı, Küçükada, Lale, Yenidoğan, Yeşildere.

KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi: 24 Kasım 2026, 11.52

Tahmini tamir saati: 13.52

Kesinti nedeni: 45 Sokak No:2 adresindeki ana boru arızası nedeniyle bölgedeki su dağıtımı geçici olarak durduruldu.

Etkilenen mahalleler: General Kazım Özalp, Muammer Akar, Poligon.

Arıza tarihi: 24 Kasım 2026, 11.25

Tahmini tamir saati: 13.26

Kesinti nedeni: 3916/2 Sokak No:9 adresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.

Etkilenen mahalleler: Devrim, Özgür, Peker, Yüzbaşı Şerafettin.

İzmir su kesintisi ne zaman bitecek? 24 Kasım İZSU su kesintisi programı

BORNOVA SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi: 24 Kasım 2026, 11.35

Tahmini tamir saati: 13.35

Kesinti nedeni: 5177 Sokak No:14 adresindeki branşman arızası nedeniyle geçici su kesintisi uygulanıyor.

Etkilenen mahalleler: Barbaros, Rafet Paşa.

KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi: 24 Kasım 2026, 12.00

Tahmini tamir saati: 13.00

Kesinti nedeni: 7403 ve 7516 sokakların kesişiminde meydana gelen branşman arızası nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.

Etkilenen mahalle: İmbatlı.

ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi: 24 Kasım 2026, 10.30

Tahmini tamir saati: 12.30

Kesinti nedeni: 8822 Sokak No:1 adresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.

Etkilenen mahalleler: Çağdaş, Egekent.

İzmir su kesintisi ne zaman bitecek? 24 Kasım İZSU su kesintisi programı

KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi: 24 Kasım 2026, 11.01

Tahmini tamir saati: 14.04

Kesinti nedeni: İçme suyu ana borusunda meydana gelen arıza nedeniyle su dağıtımında geçici kesinti uygulanıyor.

Etkilenen mahalleler: Ulucak Cumhuriyet, Ulucak İstiklal, Ulucak Mustafa Kemal Atatürk.

FOÇA SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi: 24 Kasım 2026, 10.44

Tahmini tamir saati: 14.00

Kesinti nedeni: Ana boru arızası nedeniyle içme suyu şebekesinde geçici kesinti yaşanıyor.

Etkilenen mahalle: Mustafa Kemal Atatürk.

Arıza tarihi: 24 Kasım 2026, 10.27

Tahmini tamir saati: 13.30

Kesinti nedeni: Ana boruda meydana gelen arıza nedeniyle bölgedeki su dağıtımı geçici olarak durduruldu.

Etkilenen mahalleler: Hacıveli, Kazım Dirik.

GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi: 24 Kasım 2026, 11.15

Tahmini tamir saati: 13.15

Kesinti nedeni: Gediz Elektrik tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışması sırasında içme suyu ana borusunun zarar görmesi nedeniyle kesinti uygulanıyor.

Etkilenen mahalleler: Çelebi, Kahramandere.

BEYDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi: 24 Kasım 2026, 10.15

Tahmini tamir saati: 12.15

Kesinti nedeni: Cumhuriyet ve Atatürk mahallelerini etkileyen ana boru arızası nedeniyle geçici su kesintisi uygulanıyor.

Etkilenen mahalleler: Atatürk, Cumhuriyet.

BAYINDIR SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi: 24 Kasım 2026, 10.26

Tahmini tamir saati: 12.26

Kesinti nedeni: İçme suyu deposunda gerçekleştirilen temizlik çalışması nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.

Etkilenen mahalle: Sarıyurt.

KARABURUN SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi: 24 Kasım 2026, 10.58

Tahmini tamir saati: 12.58

Kesinti nedeni: Saip Mahallesi'ndeki ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.

Etkilenen mahalle: Saip.

KINIK SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi: 24 Kasım 2026, 10.31

Tahmini tamir saati: 12.31

Kesinti nedeni: Osmaniye Mahallesi'nde müteahhit tarafından yürütülen çalışma sırasında ana borunun zarar görmesi nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.

Etkilenen mahalle: Osmaniye.

SELÇUK SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi: 24 Kasım 2026, 10.55

Tahmini tamir saati: 12.55

Kesinti nedeni: 4048 Sokak ve bağlantılı sokaklarda meydana gelen ana boru arızası nedeniyle geçici su kesintisi yaşanıyor.

Etkilenen mahalle: 14 Mayıs.

TİRE SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi: 23 Kasım 2026, 16.30

Tahmini tamir saati: 24 Kasım 2026, 11.30

Kesinti nedeni: Arap Pınarı Küme Evleri bölgesinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 19 saatlik su kesintisi kaydedildi.

Etkilenen mahalle: Dere.

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