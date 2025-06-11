İzmir’de sular ne zaman gelecek? 11 Haziran İZSU su kesinti sorgulama ekranı
İzmir su kesintisi yaşayan vatandaşlar, İzmir su kesintisi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İZSU'nun resmi internet adresi üzerinden kesinti bilgileri ve İZSU su kesinti sorgulama işlemleri gerçekleşecektir. İzmir'de su kesintilerinin ne zaman tamamlanacağı, sona ereceği ve hangi bölgelerde etkili olacağı arama motorlarında sorgulatılıyor.
İzmir'de yaşayan vatandaşlar, su kesinti sorgulama işlemlerini online olarak İZSU'nun resmi internet adresi üzerinden takip ederek suların ne zaman geleceğini öğrenebilirler.
İzmir'de su kesintisi yaşanıp yaşanmadığı konusu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, İZSU su kesintisi sorgulama işlemi ile kesintilerin detaylarına erişebilirler.
İZMİR’DE SU KESİNTİSİ OLACAK MI?
İzmir'de yaşanan su kesintileri hakkında en doğru ve güncel bilgilere İZSU'nun resmi internet adresi üzerinden erişebilirsiniz. Kesintinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği hakkında bilgi alabilirsiniz.
Buna göre, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü İzmir'in Foça ve Ödemiş ilçelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle belli aralıklarla sular kesilecektir.
|FOÇA
|CUMHURİYET, FATİH, FEVZİ ÇAKMAK, KOZBEYLİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
|10.06.2025 saat 08:16 ile 11.06.2025 saat 23:59 arasında yaklaşık 40 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|Yenifoça aşırı su tüketimi dolayısıyla su dağıtım sisteminde dengesizlikler oluşmaktadır. Bu nedenle ilçemizin bazı bölgelerinde basınç düşüklüğü veya bölgesel su kesintisi yaşanabileceği için bilgilendirme amaçlı su kesintisi veri girişi yapılmıştır. Kesintisiz su üretimi için tüm işletme koşulları oluşturulmuş olup kesintisiz su dağıtımına gayret sarf edilmektedir
|ÖDEMİŞ
|GÜNLÜCE
|11.06.2025 saat 07:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Ödemiş ilçesi günlüce mahallesinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle mahallede su kesintisi yaşanacaktır.
|ÖDEMİŞ
|BİRGİ, BÜYÜKAVULCUK, ERTUĞRUL, GERÇEKLİ, GERELİ, KIŞLA, KURUCUOVA, KÜÇÜKAVULCUK, MESCİTLİ, OCAKLI, ORTAKÖY, OVAKENT, TÜRKÖNÜ, ÜÇKONAK, YENİCEKÖY, YOLÜSTÜ
|11.06.2025 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ EDAŞ bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birgi ,büyükavulcuk ,ertuğrul ,gerçekli ,gereli ,kışla ,kurucuova ,küçükavulcuk ,mesçitli ,ocaklı ,ortaköy ,ovakent ,türkönü ,üçkonak ,yeniceköy ve yolüstü mahallelerinde su kesintisi yaşanılabilir.