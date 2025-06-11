İzmir’de sular ne zaman gelecek? 11 Haziran İZSU su kesinti sorgulama ekranı

İzmir su kesintisi yaşayan vatandaşlar, İzmir su kesintisi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İZSU'nun resmi internet adresi üzerinden kesinti bilgileri ve İZSU su kesinti sorgulama işlemleri gerçekleşecektir. İzmir'de su kesintilerinin ne zaman tamamlanacağı, sona ereceği ve hangi bölgelerde etkili olacağı arama motorlarında sorgulatılıyor.

İzmir'de yaşayan vatandaşlar, su kesinti sorgulama işlemlerini online olarak İZSU'nun resmi internet adresi üzerinden takip ederek suların ne zaman geleceğini öğrenebilirler.

İzmir'de su kesintisi yaşanıp yaşanmadığı konusu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, İZSU su kesintisi sorgulama işlemi ile kesintilerin detaylarına erişebilirler.

İZMİR’DE SU KESİNTİSİ OLACAK MI?

İzmir'de yaşanan su kesintileri hakkında en doğru ve güncel bilgilere İZSU'nun resmi internet adresi üzerinden erişebilirsiniz. Kesintinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği hakkında bilgi alabilirsiniz.

Buna göre, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü İzmir'in Foça ve Ödemiş ilçelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle belli aralıklarla sular kesilecektir.