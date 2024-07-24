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Joe Biden'ın ABD Başkanlık seçiminden çekilmesi öldü mü iddialarını yine gündeme getirdi! Herkes çok emin

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Joe Biden&#039;ın ABD Başkanlık seçiminden çekilmesi öldü mü iddialarını yine gündeme getirdi! Herkes çok emin
Joe Biden, Başkanlık, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Adaylık çekilmesinin üzerine Amerika medyasında boks yıldızı Ryan Garcia'nın attığı bir tweet, Biden'ın ölümüne çekildi. Herhangi bir açıklama gelmezken Joe Biden öldü mü sorusu da gündemde yerini aldı.

Amerika'da sular durulmuyorken Biden'ın başkanlıktan çekilmesiyle çeşitli iddialar da ortaya atıldı. 5 Kasım günü yapılacak olan seçime kısa süre kala Biden adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Adaylıktan çekilmesiyle beraber sosyal medyada "Biden öldü" iddiaları ortaya atılırken çeşitli paylaşımlar yapılıyor.

JOE BİDEN ÖLDÜ MÜ?

Boks yıldızı Ryan Garcia'nın sosyal medya hesabında paylaştığı tweetinde Biden'ın ölümüne sevindiğine dair ifadeler yer aldı.

Resmi kaynaklara göre herhangi bir ölüm açıklaması gelmezken iddialar devam ediyor.  ABD Başkanı Joe Biden,  "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda, sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım." sözleri ile adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.

Joe Biden'ın ABD Başkanlık seçiminden çekilmesi öldü mü iddialarını yine gündeme getirdi! Herkes çok emin - 1. Resim

JOE BİDEN KAÇ YAŞINDA?

Biden 20 Kasım 1942 tarihinde doğdu. 17 Temmuz'da koronavirüse yakalanan Biden'ın testinin pozitif çıktığını Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre açıklamıştı.

Hafif semptomlar ile hastalığı geçirdiği bilinen Biden'ın sağlık durumu hakkında doktoru Kevin O'Connor'dan açıklama geldi. Doktor O'Connor, yeni yapılan testinin negatif çıktığını açıklarken tekrarlanma ihtimaline karşın gözetim altında olacağını ekledi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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