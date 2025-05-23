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Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Jurassic World: Yıkılmış Krallık oyuncuları kim?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Jurassic World: Yıkılmış Krallık oyuncuları kim?
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Orjinal adı Jurassic World: Fallen Kingdom olan 'Jurassic World: Yıkılmış Krallık' televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Bilim kurgu türündeki filmde aksiyon, gerilim, macera dolu dakikalar ekran başındakileri ekrana kilitledi.

2018 yılı ABD yapımı Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi bu akşam televizyonda yayınlandı.

Jurassic World: Yıkılmış Krallık konusu ve oyuncuları dikkat çekerken konusu merak konusu merak ediliyor. 

Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Jurassic World: Yıkılmış Krallık oyuncuları kim? - 1. Resim

JURASSİC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Barollerinde Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall'in olduğu "Jurassic World" filmi bu akşam saat 20:00'da Kanal D'de ekranlarında yayınlandı. 

Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Jurassic World: Yıkılmış Krallık oyuncuları kim? - 2. Resim

JURASSİC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK FİLMİ KONUSU NE?

Claire’in parkı yönettiği süreçte dinozorlara karşı farklı bir bakış açısı geliştirir. "Dinozor Koruma Grubu" isimli bir organizasyon kurar.

Bir adada aktif bir yanardağ harekete geçer ve adada yaşayan dinazorların adadan çıkarmanın bir yolunu bulur. Claire, bu tehlikeli ve zor görevi yerine getirmek için Owen Grady'den yardım ister. İkilinin bir kurtarma görevi amacıyla gittikleri adada ise işler istediği gibi gitmez.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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