Kabine bu hafta toplanacak mı? 9 günlük bayram tatili için yeni açıklama var mı?

Belirli sürelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı gerçekleşir. Son olarak 12 Mayıs 2025 tarihinde toplantıda "Terörsüz Türkiye" konusuna vurgu yapılmıştı. Haziran ayına kısa bir süre kala gözler Kabine Toplansına çevrildi. 26 Mayıs'ta gerçekleşmesi planlanan toplantı olmayınca, özellikle Kurban Bayramı tatil süresine dair kararların ne zaman açıklanacağı merak konusu haline geldi .Yeni toplantının tarihi ve saati yakından takip ediliyor.

Kritik kararlarla dikkat çeken Kabine Toplantıları, ülkemizin gündemini en belirleyici noktalarındandır. 12 Mayıs'taki son toplantıdan hemen sonra yeni Kabine Toplantısı merak konusu oldu.

26 Mayıs 2025 Pazartesi günü yapılması planlanan toplantı ertelenmesi üzerine, özellikle Kurban Bayramı tatiliyle ilgili verilecek kararlar öne çıkmaya başladı. Kurban Bayramı süresinin 9 gün olup olmayacağı konusu henüz belirsizliğini korusa da toplantının yeni tarihi ve gündemi beklenmeye başlandı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Kabine Toplantısı beliri zaman dilimlerinde yapılmaktadır. 12 Mayıs 2025 tarihinin ardından yeni toplantının 26 Mayıs Pazartesi yapılması bekleniyordu. Ancak bu tarihte AK Parti MKYK toplantısı düzenlendiği için ertelendi.

Kabine Toplantı tarihine dair şu an için resmi açıklama bulunmuyor. Ancak bugün veya yarın saat 16:00 sıralarında Kabine Toplantısı olması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİNDE 9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ VAR MI?

Kabine Toplantının ana gündem maddeleri arasında; ''Terörsüz Türkiye'', enflasyonla mücadele, Yargı Paketi, Ukrayna - Rusya savaşı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların yer alacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca Kurban Bayramı tatil süresi hakkında da değerlendirme yapılacağına dair bir beklenti söz konusudur.

Konuya dair İletişim Başkanı Fahrettin Altun şu açıklamada bulundu; "Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir.

Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah'tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz."

GENEL AF ÇIKACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde Bakan Tunç trafik suçlarında toplumda rahatsızlık oluşturan, yol kesme ve kutlama günlerinde silah kullanılması gibi konularına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle kamuoyunda af olarak değerlendirilen husus, bir kere yanlış bir anlaşılma. Burada herhangi bir af söz konusu değil. Böyle bir gündemimiz de söz konusu değil. Burada özellikle Ceza İnfaz Kanunu'nda yapılacak düzenlemeler, cezaevlerindeki şartlarla ilgili yine hasta hükümlülerin şartları, onların alternatif infaz usullerinden yararlanabilmeleri, belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili. Yine bazı suçlar hariç tutulmak kaydıyla ve kapsamı itibarıyla bunlar tabii ki milletvekillerimizin takdirlerinde olan hususlar. Özellikle 55 bin kişinin affedileceği şeklindeki değerlendirme bir kere doğru değil."