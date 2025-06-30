Kabine Toplantısı bugün mü, saat kaçta? 30 Haziran 2025 Pazartesi Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı gündemi araştırılıyor

En düşük emekli maaşı ve memur zammı öncesinde Kabine Toplantısı'nda konuşulması bekleniyor. Bu hafta son enflasyon verisinin açıklanmasıyla beraber emekli ve memur zammı netleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Beştepe'de bir araya gelecek Bakanlar Kurulu masasında kritik kararlar alınacak. Kabine Toplantısı bugün mü, saat kaçta? İşte tüm ayrıntılar...

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe’de gerçekleşecek. Milyonlarca emeklinin merak ettiği zam konusu toplantıda masaya yatırılması bekleniyor.

Toplantının ardından gündem konuları ve alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Özellikle de SGK emekli ve memur maaşı zammı yaklaşmasıyla gözler Kabine Toplantısı kararlarına çevrildi. Kabine Toplantısı bugün mü, saat kaçta? İşte tüm ayrıntılar...

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN MÜ, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de kabineyi toplayacak.

Toplantıda orman yangınları, en düşük emekli maaşı gündemde olacak. Kabine toplantısı saat 15.00'te başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması ve Kabine toplantısında alınan kararları kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI DA MASADA

En düşük emekli aylığı üzerinde yapılan çalışma ile kamu işçilerinin toplu sözleşme görüşmeleri bugünkü Kabine Toplantısı'nda öne çıkıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta en düşük emekli aylıkları ile ilgili çalışma yaptıklarını duyurmuştu. Kök maaşı 14 bin 469 liranın altında olan emeklilerin yasal düzenleme yapılmadığı takdirde temmuz ayında zam alamayacak. Bu nedenle AK Parti, bunun için çalışmalar yürütüyor.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı içinde gelişmeler takip ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ara zammı ile ilgili olarak açıklamada bulunduğunu "Asgari ücrete ara zam gündemde mi?" sorusuna, " Bunları konuşmak için henüz çok erken." demişti.

Bugünkü Kabine Toplantısı'nda asgari ücrete ara zam konusununda konuşulması bekleniyor.