Asgari ücrete ara zam var mı? İlk sinyaller verildi!

Asgari ücrete zam görüşmeleri devam ederken gözler ara zamma çevrildi. Her sene ocak ayında zamlanan asgari ücret için Temmuz ayı zammı gündeme geldi. Ocak ayı başında 22.104,67 TL olarak halihazırda ödenen asgari ücretler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Peki asgari ücrete ara zam var mı?

2025 yılı itibarıyla brüt 26.005 TL, net ise 22.104 TL olarak uygulanan asgari ücret için Temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu. Geçmiş yıllarda Temmuz’da yapılan ara zamlar nedeniyle vatandaşlar yeniden bir artış bekliyor. Hükümetten gelen son açıklamalar ise bu beklentiyi şekillendiriyor.

TEMMUZ’DA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Temmuz ayı yaklaşırken asgari ücrette ara zam ihtimali yeniden gündeme geldi. Ancak bu yıl hükümet kanadından gelen açıklamalar zam konusunda net bir yön göstermiyor. 2025 yılı başında yapılan zam sonrası asgari ücret net 22.104 TL olarak belirlenmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada “Enflasyonda düşüş eğilimi başladı, bu trend sürerse ara zamma gerek kalmaz. Ancak aksi durumda gerekli değerlendirmeler yapılır” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Temmuz zammının tamamen ekonomik verilerin seyrine bağlı olacağını gösteriyor.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELİR Mİ?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise konuyla ilgili açıklamasında, “Henüz bu konuda alınmış net bir karar yok. Maliye Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı birlikte değerlendirme yapacak. Zam yapılacağına dair bir karar verilirse kamuoyuyla paylaşılacaktır.” dedi. Bu sözler, şimdilik kesin bir zammın gündemde olmadığını ancak kapıların tamamen kapatılmadığını ortaya koyuyor.

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ’DA ZAM GELİR Mİ?

Enflasyon oranlarındaki değişim zammın en kritik belirleyicisi olacak. TÜİK’in Haziran ayı enflasyon verileri açıklandıktan sonra, asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı netlik kazanacak. Eğer enflasyon tahminlerin üzerinde gelirse hükümetin alım gücünü korumak adına zam yapma olasılığı artacak.

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOSU

Ara zammın gündeme gelmesi durumunda çeşitli zam senaryoları üzerinde duruluyor. Mevcut 22.104 TL net asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalara göre;

Yüzde 10 zam yapılırsa asgari ücret 2.210 TL artacak ve 24.314 TL olacak.

Yüzde 15 zamla asgari ücret 25.419 TL’ye yükselecek.

Yüzde 20 zam durumunda maaş 26.524 TL seviyesine çıkacak.

Yüzde 25 artışla net ücret 27.630 TL olacak.

Yüzde 30 zam yapılması halinde ise asgari ücret 28.735 TL’yi bulacak.