Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2025 en düşük emekli maaşı düzenlemesi gündemde

2025 temmuz ayı memur ve emekli maaşı zammı öncesi kabine toplantısı tarihi gündeme geldi. Son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta en düşük emekli aylıkları ile ilgili çalışma yaptıklarını açıklamıştı. Kök maaşı 14 bin 469 liranın altında olan emekliler ise herhangi bir düzenleme yapılmadığı takdirde Temmuz ayında zam alamayacak. İki hafta önce Kabine toplantısı yapılmıştı. Peki, Peki, Kabine toplantısı ne zaman, gündemde neler var? İşte tüm ayrıntılar...

En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı şu sıralar en çok konuşulan ve merak edilen konular arasındadır. Enflasyon başta olmak üzere gelen zamları yakından takip eden emekliler, 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber maaşını temmuz ayında zamlı alacak.

Kabine Toplantı'nın gündeminde ise emekli maaş düzenlemesi yer alıyor. Bu konunun toplantıda değerlendirilip nihai sonuca ulaşılmak isteniyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? İşte cevabı...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğü ile gerçekleştirilecek Kabine toplantısı iki haftada bir düzenlenmektedir. En son 16 Haziran'da gerçekleşen Kabine toplantısının yeni tarihi belli oldu.

Kabine toplantısı 30 Haziran Pazartesi günü saat 16.00 civarında Beştepe’de yapılması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NE VAR?

Kabine’nin en nemli başlıklarından biri de ekonomidir. Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar masaya yatırılacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, en düşük emekli maaşlarıyla ilgili bir çalışma yürüttüklerinden bahsetmişti. Kök maaşı 14.469 liranın altında olan emekliler, eğer yasal bir düzenleme yapılmazsa Temmuz ayında zam alamayacak.

AK Parti, kök maaşı düşük olan emeklilerin zamdan yararlanabilmesi için alternatif bir düzenleme üzerinde duruluyor. Bu konunun da Kabine gündemine gelmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Son olarak en düşük emekli maaşlarının ne kadar olacağına ilişkin İsa Karakaş açıklamada bulundu.

En düşük emekli maaşıyla ilgili beklentisini söyleyen Karakaş, "Son anda Cumhurbaşkanımız devreye girip 14 bin 469 TL üzerinden bir güncelleme yapılırsa, en düşük emekli maaşı 16 bin 856 TL olacak." ifadelerini kullandı.

2025 yılı için en düşük emekli maaşı şu an belli değildir, kısa sürede açıklanması bekleniyor.