Televizyon ekranlarının sevilen isimlerinden Kadir Ezildi'nin sunduğu En Hamarat Benim programıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Altı sezondur NOW TV'de yayınlanan yarışmanın ekran macerasını sonlandıracağı öne sürülürken, Ezildi'nin yeni adresi de gündeme geldi. Kadir Ezildi programı neden yok merak edilirken Temizlik Benim İşim ne zaman başlayacak, hangi kanalda soruları da araştırılmaya başlandı.

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Yeni projesiyle ilgili sosyal medya üzerinden takipçilerine seslenen Kadir Ezildi, daha önceki programını özleyen izleyicilerin beklentisine karşılık vereceklerini belirtti. Sunucu, eski formatın yeniden ekranlara taşınacağını duyurarak yeni kanalında temizlik konseptine devam edeceklerinin mesajını verdi. Peki, Kadir Ezildi programı neden yok? Temizlik Benim İşim ne zaman başlayacak, hangi kanalda?

Kadir Ezildi programı neden yok belli oldu! Temizlik Benim İşim ne zaman başlayacak, hangi kanalda?

KADİR EZİLDİ PROGRAMI NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Kadir Ezildi'nin sunduğu En Hamarat Benim programının NOW TV ekranlarına veda edeceği öğrenildi. Altı sezondur yayınlanan yarışmanın, son dönemde reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamadığı öne sürüldü. Bu nedenle kanalın programı bitirme kararı aldığı iddia edildi.

En Hamarat Benim'in yerine Pelin Öztekin'in sunacağı Gelinler Sofrada programının yayınlanması bekleniyor. Kadir Ezildi ile NOW TV arasındaki anlaşmanın sona erdiği belirtilirken, sunucunun televizyon kariyerine başka bir kanalda devam edeceği ortaya çıktı. Ezildi, yeni projesiyle ilgili açıklamasında ekranlara kısa süre içinde döneceğinin müjdesini verdi.

Kadir Ezildi programı neden yok belli oldu! Temizlik Benim İşim ne zaman başlayacak, hangi kanalda?

TEMİZLİK BENİM İŞİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ KANALDA?

Kadir Ezildi, yeni projesiyle TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü sunucu, daha önce sunduğu Temizlik Benim İşim formatıyla yeniden ekranlara döneceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından TV8'i etiketlemesi de yeni kanalının burası olacağı yönündeki iddiaları güçlendirdi. Ezildi, takipçilerinin özlediği temizlik konseptine geri döneceklerini ve programın formatında değişiklik yaptıklarını açıkladı. Ayrıca ekranlardan çok uzak kalmadan yeniden izleyiciyle buluşacaklarını belirtti.

Temizlik Benim İşim'in ilk bölüm tarihi, yayın günü ve saati ise henüz açıklanmadı.

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