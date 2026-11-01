En Hamarat Benim’de sürpriz değişiklik! Kadir Ezildi'nin yerine o isim geliyor

6 sezondur NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan En Hamarat Benim programının günlerdir yayınlanmaması dikkat çekti. Son dönemde reytinglerde yaşadığı düşüşle gündeme gelen yarışmanın yerine yeni bir formatın ekrana getirileceği öne sürüldü. Programın sunucu koltuğunda ise Kadir Ezildi yerine Pelin Öztekin’in yer alacağı iddia edildi.

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Kadir Ezildi’nin sunumuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan En Hamarat Benim programı, son günlerde yayın akışında yer almamasıyla dikkat çekti. Bir süredir yeni bölümü ekrana gelmeyen yarışmanın geleceği merak konusu olurken, programla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Son dönemde reytinglerde yaşadığı düşüşle konuşulan yapımın yerine farklı bir yarışma formatının getirileceği öne sürüldü.

Kadir Ezildi’nin kendine özgü sunum tarzı ve yarışmacılarla kurduğu diyaloglarla dikkat çeken En Hamarat Benim’in ekran macerasına ara verip vermeyeceği merak edilirken, NOW TV’nin yayın planında değişikliğe gideceği iddia edildi. Kanalın, izleyicilerin karşısına bu kez Gelinler Sofrada programıyla çıkmaya hazırlandığı konuşuluyor.

En Hamarat Benim’de sürpriz değişiklik! Kadir Ezildinin yerine o isim geliyor

KADİR EZİLDİ'NİN YERİNE PELİN ÖZTEKİN GELİYOR

Yeni formatla ilgili en dikkat çeken ayrıntılardan biri ise sunucu değişikliği oldu. İddiaya göre, En Hamarat Benim ile özdeşleşen Kadir Ezildi’nin yerine Gelinler Sofrada programının sunuculuğunu Pelin Öztekin üstlenecek. Böylece yarışmanın yeni sezonunda izleyicileri farklı bir sunucu ve format karşılayacak.

En Hamarat Benim’de sürpriz değişiklik! Kadir Ezildinin yerine o isim geliyor

5 YARIŞMACI BÜYÜK ÖDÜL İÇİN MUTFAĞA GİRECEK

Gelinler Sofrada’da her hafta beş yarışmacı, büyük ödülün sahibi olabilmek için mutfaktaki hünerlerini sergileyecek. Yarışmacılar, hazırladıkları yemeklerle hem rakiplerini geride bırakmaya hem de haftanın kazananı olmaya çalışacak. Yeni programın ne zaman başlayacağı ve yayın gününün ne olacağı ise henüz merak edilen ayrıntılar arasında yer alıyor.

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