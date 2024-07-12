Kalp ameliyatına giren İbrahim Tatlıses'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Temmuz 2024 15:01 - Güncelleme: 12 Temmuz 2024 15:11 - Güncelleme:

İbrahim Tatlıses, Sağlık Durumu, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Müzik piyasasında İmparator olarak tanınan İbrahim Tatlıses'in kalp ameliyatına gireceğini öğrenen sevenleri ameliyattan çıktı mı, sağlık durumu nasıl merak ediyordu. 2.5 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakımda olduğu öğrenildi.