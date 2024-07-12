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Kalp ameliyatına giren İbrahim Tatlıses'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kalp ameliyatına giren İbrahim Tatlıses&#039;in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi
İbrahim Tatlıses, Sağlık Durumu, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Müzik piyasasında İmparator olarak tanınan İbrahim Tatlıses'in kalp ameliyatına gireceğini öğrenen sevenleri ameliyattan çıktı mı, sağlık durumu nasıl merak ediyordu. 2.5 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

İmparator olarak bilinen İbrahim Tatlıses'in bugün ameliyat olmasıyla beraber hasta olup olmadığı sevenleri tarafından merak edilmişti. 

Hayranlarının yakından takip ettiği ameliyat süreci 2.5 saatin ardından sona erdi. 

İBRAHİM TATLISES'İN AMELİYAT SONRASI SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bugün Kalp kapakçığı değiştiren Tatlıses, 2. Sayfa’da yer alan habere göre ameliyattan çıktı. 2.5 saat süren operasyonun iyi geçtiği öğrenilirken 3-4 saat yoğun bakımda olacağı ve ardından odaya alınacağı paylaşıldı.

Kalp ameliyatına giren İbrahim Tatlıses'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi - 1. Resim

İBRAHİM TATLISES HASTA MI?

Harbiye Açık Hava’da dün akşam konser veren Tatlıses, helallik isteyerek “Kalp kapakçığım değişecek, hakkınızı helal edin, dualarınızı eksik etmeyin. Kalkamazsam şarkılarımı dinleyin” demişti.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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