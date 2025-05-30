Kamu işçisi toplu sözleşme zammı son dakika! Kamu toplu sözleşme zammı ne kadar olacak, oran açıklandı mı?

Kamu işçilerini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi süreciyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin ücret ve haklarını belirleyecek görüşmelerde üçüncü tur tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin yoğun mesai harcağını belirtti. İşçi kesimi ise refah payı beklentisini yineledi.

Toplu sözleşme masasında kritik sürece doğru ilerleniyor. Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin maaş ve sosyal haklarını belirleyecek görüşmelerde üçüncü oturum gerçekleşti.

İşçi ve işveren temsilcileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın koordinasyonunda bir araya geliyor. Ücret artışı başta olmak üzere sosyal yardımlar ve birçok başlıkta teknik çalışmalarına devam ediyor. Kamu işçisine ne kadar zam yapılacak? sorusu ise merak konusu oldu.

KAMU İŞÇİSİNİN ZAM GÖRÜŞMESİ NE OLDU, ANLAŞMA SAĞLANDI MI?

600 bin kamu işçisini yakından ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde süreç işlemeye devam ediyor. İşçi ve işveren tarafının katılımıyla üçüncü görüşme yapıldı.

Kamuda en düşük günlük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi talep ediliyor. Kıdem zammı ve refah payı da talepler arasındadır. Görüşmede bir sonraki toplantının da tarihi belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu toplu sözleşme süreçlerin hassas bir şekilde yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu söylemişti.

Görüşmelerde sürecin devam ettiğini vurgulayan Işıkhan, "24 Nisan'da yeni bir toplantı yapılacak. Bu çerçeve içerisinde hassasiyetle süreci yürütüyoruz.

Şu an bir şey söylemek için çok erken olduğunu düşünmekteyim. Biz Bakanlık olarak da koordinasyon sorumluluğuna sahibiz. Burada iki tarafın getireceği rakamlar üzerinde belli ölçüde anlaşılacaktır. Özellikle ücretler, özlük hakları, sosyal yardımlar konusunda teknik heyetlerin çok ciddi çalışması var. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'müz bu heyetin içerisinde, her bir madde ince ince değerlendiriliyor, süreç bu şekilde ilerliyor." ifadelerine yer verdi.

KAMU İŞÇİ ZAMMI İŞÇİ KESİMİ TALEPLERİ NEDİR?

Şimdiye dek yapılan görüşmelerde idari konuların büyük kısmında uzlaşma sağlandığı bilgisi verildi.

Kamu işçileri günlük en düşük ücretin, bin 800 liraya yükseltilmesini talep ediyor. Bu artıştan hemen sonra ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50 zam talep edildi. Diğer altı aylık dönemlerde ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payı verilmesi isteniyor.

KAMU TOPLU İŞÇİ SÖZLEŞMELİ SONUCU MEMUR ZAMMI TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü de yalnızca kamu işçileri için değil, memurların toplu sözleşmesi ile özel sektörde yürütülecek toplu iş sözleşmeleri açısından da referans niteliğindedir.

Özellikle Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yapılacak grup toplu iş sözleşmeleri başta olmak üzere, birçok sektörde bu protokolün etkili olması tahmin ediliyor.

2026-2027 dönemi toplu sözleşme görüşmeleri, yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiriyor. 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamındaki zam oranları, kamu çalışanlarının maaşlarında 6 aylık zaman dilimlerinde 4 dönem belirleyici olacak.