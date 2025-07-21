Ordu'nun Kabataş ilçesine bağlı Belen Mahallesi'nde yaşayan Yasin Belen, uzun süren kanser tedavisini başarıyla tamamladıktan sonra hayatına yeni bir sayfa açtı. Mücadele dolu geçen ayların ardından sağlığına kavuşan Yasin, sosyal medya üzerinden yaptığı içten çağrısıyla büyük yankı uyandırdı. Kanseri yenen Yasin Belen’in halı saha maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak kamuoyunca merak ediliyor.

Yasin Belen verdiği örnek mücadele sonrası sosyal medyada “Arkadaşlar ben kanseri yendim. Halı saha maçı yapmak istiyorum, gelebilir misiniz?” diyerek herkese seslendi. Mesaj kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı ve destek yorumlarıyla büyüdü.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden pek çok kişi çağrıya cevap verdi ve Yasin'e destek olma kararı aldı. Peki, Kanseri yenen Yasin Belen’in halı saha maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?

YASİN BELEN HALI SAHA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yasin Belen, iyileşmesinin ardından sosyal medyada yaptığı duygusal çağrıyla büyük ilgi gördü. “Arkadaşlar ben kanseri yendim. Halı saha maçı yapmak istiyorum, gelebilir misiniz?” sözleriyle herkese seslenen Yasin’in mesajı kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.

Destekçilerin merakla beklediği halı saha maçı 27 Temmuz Pazar günü oynanacak. Etkinlik saat 18.00’de başlayıp 19.00’da sona erecek.

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KANSERİ YENEN YASİN BELEN’İN HALI SAHA MAÇI NEREDE?

Yasin Belen’in iyileşme sürecini umutla taçlandırmak için düzenlenen halı saha maçı, İstanbul Tuzla Fatih Spor Tesisleri'nde yapılacak. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar belirtilen saatte tesiste hazır bulunarak dayanışma ve umut buluşmasına ortak olabilecek.

Aynı mücadeleyi yaşayan küçük Ali Asaf da maça katılarak Yasin’e sahada eşlik edecek.