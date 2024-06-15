Karabük bayram namaz saatleri: Eflani 05.50, Eskipazar 05.53 ve Ovacık 05.51

Karabük bayram namazı kaçta sorusuna cevap aramaya başlayan vatandaşlar için ilçelerin ezan vakitlerini derledik. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 81 il namaz saatleri sorgulanıyor. Eflani, Safranbolu, Ovacık ilçelerinde Kurban bayramı vakitleri...

İl il bayram namazı saatleri listesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Kurban Bayramı birinci günü 16 Haziran 2024 Pazar günü idrak ediliyor. Sabahın erken saatlerinde kılınacak olan bayram namazı hakkında Karabük'te saat kaçta araması yapıldı.

KARABÜK EFLANİ VE ESKİPAZAR'DA NAMAZ SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı takvime göre Kurban Bayramı namazı Karabük-Merkez’de saat 05.52, Yenice’de 05.53 Eskipazar’da 05.53, Eflani’de 05.50 ve Ovacık’ta 05.51 saatlerinde kılınacak.

OVACIK BAYRAM NAMAZ VAKTİ NE ZAMAN?

Ovacık ilçesinde namaz vakti 05.51 olurken erkeklere vaciptir.

KURBANI YURT DIŞINA BAĞIŞLAMAK CAİZ MİDİR?

Müslümanlar olarak kazandığımız parayı öncelikle elde ettiğimiz muhitte harcamamız gerekir. Bulunduğumuz muhit için fakir fukarasında, yetimlerini, çaresizlerini, dullarını koruyup gözetmemiz gerekir. Hemen yanı başımızda komşumuz açken bir başka yere sadakamızı, zekatımızı, kurbanımızı götürmemiz doğru bir davranış olmaz.

Dolayısıyla herkesin öncelikle kendi evinden, kendi binasından, kendi sokağından, kendi mahallesinden, kendi caddesinden, kendi semtinden, kendi Muhitinden başlaması lazım. Öncelikli olarak komşularımızın bizim üzerimizde hakkı vardır. Bu komşuluk kavramını, bilgisi bize ulaşan dünyanın neresinde olursa olsun gücümüzün, elimizin yetişebileceği herkes olarak anlamamız doğrudur. Fakat burada önce kapı komşumuzdan, önce sokağımızdaki insandan, caddemizdeki, mahallemizdeki, semtimizdeki insandan başlamamız lazım gelir. Bu yönüyle kurban ibadetini de ivedilikle kendi bulunduğumuz ilimizde kesmemiz ve o mahalledeki et alamayan, evine et giremeyen insanlarla paylaşmamız doğrudur. Fakat dünyanın bir takım yerlerinde de açlıkla mücadele edilmekte, fakirlik yoksulluk diz boyu ve insanlar fakirlik sebebiyle din değiştirmek durumunda kalıyorlar.

Afrika’da birtakım yerlerde bu tablonun olduğunu görüyoruz veya işte gönül coğrafyası dediğimiz insanların bizi Türkleri beklediği, Müslümanları beklediği ve kurban bayramı gelecekte buraya Müslüman Türk kardeşlerimiz kurban gönderecek ve biz de bu vesileyle kurban eti yiyeceğiz diye bekleyen insanlar var. Oralara da bizim sorumluluğumuz olduğundan dolayı oraları da unutmamamız gerekiyor. Yalnız asıl tehlike vekâlet yoluyla uzakta kestiren kurbanlarla bir süre sonra artık kurban ibadetinin toplumda görünürlüğünü kaybetmeye başlamış olması gibi bir tehlikeyle karşı karşıyayız.

Bu sebeple eğer ailede birden fazla kurban kesmek durumunda olan biri varsa muhakkak bunlardan bir tanesinin Türkiye’de çoluk çocuk beraber hayvan kesimini gözlemledikleri, kurban heyecanını yaşadıkları yerde bunları yapmaları lazım gelir. Onun haricinde eğer sevabını bağışlamak üzere Allah rızası için ölmüş annemin babamın ruhuna sevabını bağışlamak üzere Afrika’daki Müslüman kardeşlerime eti hediye edilmek üzere Allah rızası için kurban kestireceğim deyip de fakir olan ülkelerde de sadaka kurbanlarını, nafile kurbanlarını veya ailede ikinci üçüncü kurbanlarını kestirebilirler. Eğer ailede bir kurban kesiliyorsa onun muhakkak memlekette, çoluk çocukla beraber eti ile meşgul olunarak ve komşuya akrabaya eti ikram edilerek yapılan bir ibadet olması lazım gelir.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİ

Türkiye Gazetesi Takvimi’ne göre Kurban Bayramı namazı saati Karabük-Merkez’de saat 06.03, Safranbolu’da 06.02, Yenice’de 06.04, Eskipazar’da 06.04, Eflani’de 06.01, Ovacık’ta 06.01 saatlerinde kılınacak.