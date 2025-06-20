Karne dağıtım saati 20 Haziran: Bugün karneler saat kaçta verilecek?

2024-2025 eğitim öğretim yılı resmen sona eriyor. Türkiye genelindeki milyonlarca öğrenci, 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline adım atacak. Hem öğrenciler hem de veliler karne günü ile ilgili merak ettikleri detayları araştırıyor. Bugün karneler saat kaçta verilecek, karneler ne zaman dağıtılacak soruları gündemde yerini buldu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da karne dağıtım saatleri okuldan okula değişiklik gösterecek. Karnelerin verilmesi ile beraber uzun bir yaz tatili süreci başlayacak. Tüm öğrenciler heyecanla karne dağıtım saatini bekliyor.

BUGÜN KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

2024-2025 eğitim öğretim yılının sona erdiği 20 Haziran 2025 Cuma günü itibarıyla yurrt genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini almak üzere okullarına gidiyor. Karne dağıtım saatleri ise okul yönetimlerine göre değişkenlik gösterebiliyor.

Genellikle sabahçı öğrenciler için karneler 09.00 ile 10.30 saatleri arasında dağıtılırken, öğleden sonra eğitim gören öğrencilerin karneleri ise genellikle 11.00 ile 12.00 arasında veriliyor. Karne dağıtım saatleri okuldan okula farklılık gösterebildiğinden, öğrencilerin ve velilerin kesin saat bilgisi için kendi okul yönetimleriyle iletişime geçmeleri önem taşıyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona eriyor. Öğrenciler bugün karnelerini alarak yaklaşık üç ay sürecek yaz tatiline resmen başlayacak.

Eğitim-öğretim yılının bitişi ile birlikte sadece öğrenciler değil, öğretmenler de yaz dönemi için izin sürecine girecek. Yeni eğitim dönemi ise 2025-2026 yılı takvimi doğrultusunda Eylül ayında başlayacak.

KARNE GÜNÜ SERBEST KIYAFETLE GİDİLİR Mİ?

Karne gününde öğrencilerin okul kıyafeti mi yoksa sivil kıyafet mi giyeceği konusu da birçok veli ve öğrenci tarafından merak ediliyor. Mevzuata göre karne dağıtım günü resmi eğitim günü kapsamında yer aldığı için öğrencilerin okul forması ile okula gitmesi gerekiyor.

Bazı okullarda ise yönetim, karne günü için serbest kıyafet uygulamasına izin verebiliyor. Bu konuda alınan kararlar tamamen okul idarelerinin inisiyatifinde olup, her okulun uygulaması farklı olabiliyor. Yani öğrencilerin kıyafet tercihini yapmadan önce kendi okullarından bilgi almaları tavsiye ediliyor.