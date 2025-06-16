Teşekkür belgesi kaç puanla alınır? Devamsızlıklar belgeyi belirleyecek!

Karneler 20 Haziran Cuma günü dağıtılacak. Yaz tatiline günler kalmışken ilk, orta ve lise düzeyindeki yaklaşık 20 milyon öğrenci teşekkür belgesi kaç puanla alınır sorusuna cevap aramaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran’da sona erecek. Öğrenciler cuma günü karnelerini alarak tatil sevincini yaşayacak. Eğitim gördüğü dönem içinde başarılı sayılan öğrencilere karneleriyle birlikte teşekkür belgesi verilecek.

TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Karne günü için heyecan başlamışken milyonlarca öğrenci ortalamalarının teşekkür almaya yetip yetmediğini araştırmaya başladı. Disiplin cezası olmayan ve dönem sonu ortalaması 70.00 ile 84.99 olan öğrenciler teşekkür belgesi almaya hak kazanacak.

TEŞEKKÜR BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

Teşekkür belgesi, ilk, orta ve lise kademelerindeki öğrencilere eğitim öğretim dönemi boyunca gösterdiği başarı ve davranışları için verilir. Bu belgeyi almak için öğrencilerin, ders notu ortalamasının 70.00 ile 84.99 arasında olması gerekir.

DEVAMSIZLIK YAPAN TEŞEKKÜR ALABİLİR Mİ?

Teşekkür belgesi alabilmek için öğrencilerin okula ve derslere düzenli olarak gelmesi gerekiyor. Bu kapsamda özürsüz 10 gün devamsızlık sınırını aşan öğrencilerin teşekkür belgesi alması zorlaşabilir.