Özürsüz devamsızlık 10 gün olursa ne olur? Devamsızlıklar sınıfta bırakıyor!

Okulların kapanmasına günler kala devamsızlık sınırını aşan öğrenciler özürsüz devamsızlık 10 günü aşarsa ne olur sorusuna cevap aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı özürsüz devamsızlığı aşan öğrencilerin ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını açıkladı. Peki devamsızlıktan sınıfta kalma var mı?

Karne günü yaklaşırken ilk, orta ve lise kademelerindeki yaklaşık 20 milyon öğrenci devamsızlıktan sınıfta kalıp kalınmadığını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda özürlü ve özürsüz devamsızlık sınırını aşan öğrencilerin bağlı olduğu dönem içinde başarısız sayılacağını duyurdu.

ÖZÜRSÜZ DEVAMSIZLIK 10 GÜN OLURSA NE OLUR?

MEB’in ilgili yönetmeliğine göre, art arda iki gün okula özürsüz olarak gelmeyen öğrencinin durumu okul yönetimi tarafından velisine e-posta, SMS ya da yazılı belgeyle bildiriliyor. Veli okul yönetimine çağrılarak bilgilendirme yapılıyor, varsa öğrencinin mazeretine dair belgeler talep ediliyor.

Devamsızlık süresi toplamda özürsüz 10 günü, tüm devamsızlıklar dahil olmak üzere 30 günü aşarsa öğrenci başarısız sayılıyor ve bu durum veliye yazılı olarak bildiriliyor.

DEVAMSIZLIK 10 GÜNÜ GEÇERSE NE OLUR?

Özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçen öğrenciler için ciddi sonuçlar doğabiliyor. Yönetmelik gereği bu öğrenciler şu durumlarla karşı karşıya kalabilir:

Özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçen öğrenciler, yönetmelik gereği başarısız sayılır. Bu nedenle sınıf tekrarı yapmaları gerekebilir.

Devamsızlık kasıtlı ve sürekli hale gelirse, öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlatılabilir. Bu durumda öğrencinin geleceği açısından ciddi kayıtlar oluşabilir.

Özürsüz devamsızlıklar, mazeretli devamsızlıklar gibi sonradan telafi edilemez. Geçerli bir belge sunulmadıkça bu süre, ders başarısını olumsuz etkiler.

DEVAMSIZLIK SINIRI KAÇ GÜN?

Yapılan son düzenlemeye göre, devamsızlık hakkı belirli istisnalar dışında net şekilde sınırlandı. Tüm öğrenciler için özürsüz devamsızlık hakkı 10 gün, toplam devamsızlık hakkı ise 30 gün olarak belirlendi. Ayrıca Birinci derece yakınının vefat ettiği durumlarda, öğrencinin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçemez, toplamda ise 40 güne kadar izin verilir.

Üniversite hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde yatarak tedavi gören ya da organ nakli gereken hastalıklara sahip öğrenciler için bu süre 60 gün olarak belirlenmiştir.

Tutuklu/Koruma altında olan öğrenciler için özürsüz devamsızlık hakkı 10 gün, toplam devamsızlık süresi ise yine 60 gün olarak tanımlanmıştır.