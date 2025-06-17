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Karneler ne zaman basılacak? Cuma günü son ders zili çalacak!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Karneler ne zaman basılacak? Cuma günü son ders zili çalacak!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Okulların kapanmasına günler kala karnelerin ne zaman basılacağı merak konusu oldu. MEB tarafından yayınlanan takvime göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı Cuma günü sona erecek. Öğrenciler karnelerini alarak yaz tatili sevinci yaşayacak.

İlk, orta ve lise düzeyinde eğitim gören milyonlarca öğrenci 20 Haziran Cuma günü karne sevinci yaşayacak. Öğrencilerin hem tatil hem karne heyecanı şimdiden başlamışken karnelerin basılacağı tarih merak konusu oldu.

KARNELER NE ZAMAN BASILACAK?

Karne basım süreci okulların kapanacağı hafta başlıyor. E-Okul sistemi 19 Haziran Perşembe gününe kadar açık kalacağından karne basım işlemlerinin Perşembe gününe kadar tamamlanması gerekiyor.

Karneler ne zaman basılacak? Cuma günü son ders zili çalacak! - 1. Resim

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılına dair takvimi yayınladı. Öğrenciler 20 Haziran Cuma günü karnelerini aldıktan sonra 80 günlük yaz tatiline başlayacak. 2025-2026 eğitim yılı ise 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Karneler ne zaman basılacak? Cuma günü son ders zili çalacak! - 2. Resim

MEB 2025-2026 EĞİTİM YILI TAKVİMİ

Okulların açılması: 8 Eylül 2025
İlk ara tatil: 10-14 Kasım 2025
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026
İkinci ara tatil: 16-20 Mart 2026
Okulların Kapanışı: 26 Haziran 2026

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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