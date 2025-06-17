Karneler ne zaman basılacak? Cuma günü son ders zili çalacak!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Haziran 2025 11:15 - Güncelleme: 17 Haziran 2025 11:18 - Güncelleme:

Okulların kapanmasına günler kala karnelerin ne zaman basılacağı merak konusu oldu. MEB tarafından yayınlanan takvime göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı Cuma günü sona erecek. Öğrenciler karnelerini alarak yaz tatili sevinci yaşayacak.

İlk, orta ve lise düzeyinde eğitim gören milyonlarca öğrenci 20 Haziran Cuma günü karne sevinci yaşayacak. Öğrencilerin hem tatil hem karne heyecanı şimdiden başlamışken karnelerin basılacağı tarih merak konusu oldu. KARNELER NE ZAMAN BASILACAK? Karne basım süreci okulların kapanacağı hafta başlıyor. E-Okul sistemi 19 Haziran Perşembe gününe kadar açık kalacağından karne basım işlemlerinin Perşembe gününe kadar tamamlanması gerekiyor. OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılına dair takvimi yayınladı. Öğrenciler 20 Haziran Cuma günü karnelerini aldıktan sonra 80 günlük yaz tatiline başlayacak. 2025-2026 eğitim yılı ise 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. MEB 2025-2026 EĞİTİM YILI TAKVİMİ Okulların açılması: 8 Eylül 2025

İlk ara tatil: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026

İkinci ara tatil: 16-20 Mart 2026

Okulların Kapanışı: 26 Haziran 2026 İlgili Haber İstanbul'da sınavsız öğrenci alan liseler 2025! OBP ile öğrenci alan en iyi 10 okul Öğretmenden öğrenciye herkesin içinde dayak! Sebebi "pes" dedirtti

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Şeyda Sipahi