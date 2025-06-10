Karneler ne zaman verilecek, karneler saat kaçta dağıtılacak? Yaz tatili ve karne günü için geri sayım başladı!

2025 yılı eğitim takvimi kapsamında öğrenciler ve veliler için yaz tatili ile karne dağıtım tarihleri netlik kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyurduğu resmi takvime göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Karneler ne zaman verilecek, karneler saat kaçta dağıtılacak merak ediliyor.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenciler karnelerini almak için gün sayıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi takvime göre karneler 20 Haziran 2025 Cuma günü dağıtılacak.

Öğrenciler, yıl boyunca gösterdikleri başarıları ve gelişimleri belgeleyen karnelerini 20 Haziran'da alacak ve yaklaşık üç aylık yaz tatiline başlayacak.

KARNELER SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?

Karne dağıtım saatleri okullar tarafından belirlenmekle birlikte genel uygulamada sabah saat 8.30’dan itibaren öğrencilerin karneleri verilmeye başlanıyor. Öğrenciler son ders gününde sınıflarında toplanarak öğretmenlerinden karnelerini teslim alacak.

Karne dağıtım süreci her okulun kendi düzenlediği programa göre değişiklik gösterebiliyor. Fakat çoğunlukla karne dağıtımı sabah erken saatlerde başlıyor ve gün boyunca devam ediyor. Veliler, okul yönetimlerinden dağıtım saatleri hakkında detaylı bilgi alabilecek.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılı resmen 20 Haziran 2025 Cuma günü sona eriyor. Aynı gün karne dağıtımı yapılarak yaz tatili başlamış olacak.

Cuma gününden itibaren öğrenciler yaklaşık üç ay sürecek olan yaz tatiline girmiş olacaklar. Yaz tatili boyunca öğrenciler, hem dinlenme hem de eksik konuları tekrar etme imkanı bulacak.

2025-2026 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, yaklaşık üç aylık yaz tatilinin ardından yeni eğitim dönemine 8 Eylül'de başlayarak ders başı yapacak.

Birinci dönem ise 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Böylece hem öğrenciler hem de veliler yeni dönem için gerekli hazırlıklarını yapabilecek ve planlamalarını gerçekleştirebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim takvimi ile ilgili tüm güncel bilgileri resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilmesini sağlıyor.

2025 yılında okullar 20 Haziran’da kapanacak ve karneler dağıtılacak. Yaz tatili 8 Eylül’e kadar devam edecek ve ardından yeni eğitim öğretim yılı başlayacak.