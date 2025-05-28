Kasım ara tatili ne zaman 2025? 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi ve tatil günleri

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler yeni eğitim öğretim yılına dair hazırlıklarını yaparken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin takvim açıklandı. Okulların açılış tarihi, ara tatillerin ne zaman yapılacağı ve yaz tatilinin başlangıcı gibi merak edilen tüm detaylar belli oldu. Kasım ara tatili ne zaman, yaz tatili ne zaman merakla araştırılıyor.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2025

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler 10 Kasım tarihi itibarıyla bir haftalık bir dinlenme sürecine girecek.

Ara tatil 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler 17 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönemin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler yılın en uzun tatil aralarından biri olan sömestr tatiline çıkacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Tatil süreci 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek ve ikinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN 2026

İkinci dönem içerisinde uygulanacak ara tatil ise Mart ayında gerçekleştirilecek. Takvime göre ikinci ara tatil 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

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2026 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler yaz tatiline merhaba diyecek. 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

26 Haziran 2026 Cuma gününden itibaren öğrenciler uzun ve dinlendirici bir yaz tatiline çıkacak. Yaz tatili süresince hem dinlenme hem de sosyal faaliyetlerle gelişimlerini sürdürebilecekler.

Ayrıca yeni eğitim yılı öncesinde gerekli hazırlıklar için de önemli bir fırsat olacak. Öğrenciler, yaz tatilinin ardından yeni döneme tazelenmiş ve hazır bir şekilde geri dönecekler.