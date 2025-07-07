Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kayıt sonuçları sorgulama: Adrese dayalı okul kayıtları ne zaman belli olur?

Kayıt sonuçları sorgulama: Adrese dayalı okul kayıtları ne zaman belli olur?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kayıt sonuçları sorgulama: Adrese dayalı okul kayıtları ne zaman belli olur?
Okul Kaydı, E-Devlet, İlkbahar, Temmuz, Eylül, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025-2026 eğitim öğretim yılı için okul kayıt takvimi belli oldu. Buna göre, okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıt işlemleri adrese dayalı sistem üzerinden otomatik olarak gerçekleşti. Peki, Adrese dayalı okul kayıtları ne zaman belli olur? İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

Okul kayıt tarihleri 2025 2026 eğitim öğretim yılı için doğum ayına göre paylaşıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru üzerine; 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, adrese dayalı olarak yapılacağını belirtti.

Kayıt sonuçları sorgulama: Adrese dayalı okul kayıtları ne zaman belli olur? - 1. Resim

ADRESE DAYALI OKUL KAYITLARI NE ZAMAN BELLİ OLUR? 

Adrese dayalı okul kayıtları, her sene olduğu gibi bu sene de Temmuz ayının ilk haftası otomatik olarak belirlendi.

Veliler, çocuklarının hangi okula yerleştiğini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. 

Kayıt sonuçları sorgulama: Adrese dayalı okul kayıtları ne zaman belli olur? - 2. Resim

ADRESE DAYALI OKUL KAYITLARI NASIL SORGULANIR?

Adrese dayalı okul kaydı, e-Devlet üzerinden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" butonuna tıklayarak öğrenilmektedir. 

KAYIT SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Kayıt sonuçları sorgulama: Adrese dayalı okul kayıtları ne zaman belli olur? - 3. Resim

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılı okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası 1-5 Eylül'de tarihlerinde gerçekleşecektir.

Kayıt sonuçları sorgulama: Adrese dayalı okul kayıtları ne zaman belli olur? - 4. Resim

1.SINIF OKUL KAYITLARI NASIL YAPILIR?

İlk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıtları adrese dayalı olarak Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

İlkokul birinci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru yapılmaz ve MERNİS adres bilgilere ulaşılabilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı bilişim sistemlerinin e-Devlet (turkiye.gov.tr) kapısına entegre edilerek e-Kayıt sonuçları e-Devlet kapısı üzerinden de paylaşılacaktır.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Güler'den, metan gazından zehirlenen askerlere ziyaretAK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP lideri Özel'in açıklamasına tepki
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çiğ sütün litre fiyatı ne kadar olacak? Çiğ süt tavsiye fiyatı açıklandı - HaberlerÇiğ sütün litre fiyatı ne kadar olacak? Çiğ süt tavsiye fiyatı açıklandıTrendyol Süper Lig ne zaman başlıyor? 2025-2026 sezonunun derbi tarihleri belli oldu - HaberlerTrendyol Süper Lig ne zaman başlıyor? 2025-2026 sezonunun derbi tarihleri belli olduSerçenin Gözyaşı oyuncuları kimler, konusu ne? Televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor - HaberlerSerçenin Gözyaşı oyuncuları kimler, konusu ne? Televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyorMuhittin Böcek kimdir, hangi partiden? Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek rüşvet soruşturmasıyla gündemde - HaberlerMuhittin Böcek kimdir, hangi partiden? Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek rüşvet soruşturmasıyla gündemdeSpotify kapanıyor mu? Rekabet Kurulu Başkanı Küle açıklama yaptı - HaberlerSpotify kapanıyor mu? Rekabet Kurulu Başkanı Küle açıklama yaptıVictor Osimhen galatasaray da kalacak mı? Müjdeli haber verildi - HaberlerVictor Osimhen galatasaray da kalacak mı? Müjdeli haber verildi
Sonraki Haber Yükleniyor...