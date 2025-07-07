Kayıt sonuçları sorgulama: Adrese dayalı okul kayıtları ne zaman belli olur?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Temmuz 2025 21:56 - Güncelleme: 7 Temmuz 2025 21:57 - Güncelleme:

Okul Kaydı, E-Devlet, İlkbahar, Temmuz, Eylül, Haber

2025-2026 eğitim öğretim yılı için okul kayıt takvimi belli oldu. Buna göre, okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıt işlemleri adrese dayalı sistem üzerinden otomatik olarak gerçekleşti. Peki, Adrese dayalı okul kayıtları ne zaman belli olur? İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

Okul kayıt tarihleri 2025 2026 eğitim öğretim yılı için doğum ayına göre paylaşıldı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru üzerine; 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, adrese dayalı olarak yapılacağını belirtti. ADRESE DAYALI OKUL KAYITLARI NE ZAMAN BELLİ OLUR? Adrese dayalı okul kayıtları, her sene olduğu gibi bu sene de Temmuz ayının ilk haftası otomatik olarak belirlendi. Veliler, çocuklarının hangi okula yerleştiğini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. ADRESE DAYALI OKUL KAYITLARI NASIL SORGULANIR? Adrese dayalı okul kaydı, e-Devlet üzerinden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" butonuna tıklayarak öğrenilmektedir. KAYIT SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılı okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası 1-5 Eylül'de tarihlerinde gerçekleşecektir. 1.SINIF OKUL KAYITLARI NASIL YAPILIR? İlk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıtları adrese dayalı olarak Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. İlkokul birinci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru yapılmaz ve MERNİS adres bilgilere ulaşılabilecek. Millî Eğitim Bakanlığı bilişim sistemlerinin e-Devlet (turkiye.gov.tr) kapısına entegre edilerek e-Kayıt sonuçları e-Devlet kapısı üzerinden de paylaşılacaktır. İlgili Haber AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2025-2026 AÖF sınav takvimi

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin