Kayseri hava durumu nasıl? MGM 5 günlük hava durumu tahmini paylaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Haziran 2025 14:37 - Güncelleme: 29 Haziran 2025 14:38 - Güncelleme:

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda Kayseri hava durumu belli oldu. Buna göre, 29 Haziran ve 4 Temmuz tarihleri arasını kapsayan 5 günlük hava durumu tahmini paylaşıldı. Bölgede yer yer yağış beklenirken akşamları ise serin bir hava etkili olması bekleniyor.

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Kayseri'de de etkisini sürdürüyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını güncel olarak araştırıyor. Peki, 13 Şubat Kayseri'de hava durumu nasıl? İşte, detaylar… KAYSERİ'DE BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI? MGM'nin verilerine göre, Kayseri'de 29 Haziran Pazar günü hava sıcaklıkları 24.1°C'dir. Bugün Kayseri'de 18.00 ila 24.00 saatleri arasında hafif yağmurlu olacaktır. Gece sıcaklıkları yer yer 8 dereceye kadar düşerken, gündüz sıcaklıklar 24 dereceye kadar çıkacaktır. Bugün Kayseri'de serin bir hava olacaktır. Kentte hafif yağış beklenirken, gökyüzü genellikle parçalı bulutlu olacaktır. KAYSERİ HAVA DURUMU NASIL? 30 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklıkları en düşük 8 derece, en yüksek ise 24 derece olacağı tahmin edilmektedir. Güneş yer yer bulutlar arasında kendini gösterse de nem oranı yüzde 29 ila yüzde 96 arasında değişecektir. Rüzgar güneyden saatte 19 kilometre hızla esecektir. 1 Temmuz Salı günü, sıcaklıklar 30 dereye kadar yükseklecektir. Gece ise hava sıcaklıkları 10 dereceye kadar çıkacaktır. Nem oranı yüzde 26 ve yüzde 23 aralığında seyir izleyecektir. Rüzgar ise güney yönünden 15 km hızla eseceği belirtildi. 2 Temmuz Çarşamba günü ise hava sıcaklığı en yüksek 27 dereceye kadar çıkacaktır. Nem oranı hafif düşecek ve yüzde 26 ila yüzde 67 arasında olacaktır. Rüzgarın hızı 18 km hızda olacağı tahmin edililiyor. 3 Temmuz Perşembe günü havca sıcaklıkları 25 dereceyi gösterecek. 4 Temmuz'da ise sıcaklıklar yeniden 27 dereceye yükselecektir. İlgili Haber MGM'den kritik uyarı, geri geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin