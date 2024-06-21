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Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 9-10-11 Temmuz'da 865 arsayı satışa çıkaracak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 9-10-11 Temmuz&#039;da 865 arsayı satışa çıkaracak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye'nin çeşitli illerinde muhtelif arsaları açık artırma ile satışa çıkarıyor. 51 ilde gerçekleşecek olan arsalar yüzde 25 peşin, 24 ay vadeyle satışa çıkarken ne zaman, nerede olacak araştırıldı.

Ev yapmak isteyen ve iş yerine uygun arsa arayanların gündeminde yer alan arsa satışının tarihlerini merak ederken online katılım ile açık artırmalar yapılabilecek. Yatırım yapmak isteyenlerin heyecanla beklediği 865 arsa satışı başvuru tarihleri...

51 İLDE 865 ARSA SATIŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre 865 muhtelif arsa satışa çıkacak. Yüzde 25 peşin, 24 ay vadeyle satışa çıkarken peşin ödemelerde %20 indirim olacağı öğrenildi. 9-10-11 Temmuz tarihlerinde 10.30'da başlayacak olan açık artırmalara online olarak da katılabilecekler.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 9-10-11 Temmuz'da 865 arsayı satışa çıkaracak - 1. Resim

AÇIK ARTIRMALAR NEREDE OLACAK?

Müzayedeler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Konferans Salonu Mustafa Kemal Mahallesi Çankaya / Ankara ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Küçükçekmece / İstanbul’da yapılacakken online olarak da katılım sağlanabilecek.

ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Açık artırma arsaları İstanbul’da 31, Ankara’da 37, Malatya’da 139, Mardin’de 16, Samsun’da 113 ve Şanlıurfa’da 119 olacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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