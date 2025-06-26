Kentte ücretiz konser ve etkinlikler başlıyor! Ayaş Dut Festivali ne zaman?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Haziran 2025 14:47 - Güncelleme: 26 Haziran 2025 14:47 - Güncelleme:

Geleneksel Ayaş Dut Festivali için için nefesler tutuldu. Kentte birbirinden farklı gösteriler ve konserler ücretsiz olarak gerçekleşecektir. Ünlü şarkıcı Kıraç ise Ayaş Dut Festivalinde sahneye çıkacaktır. Peki, Ayaş Dut Festivali ne zaman? İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

Ayaş Dut Festivali kısa bir süre içinde başlayacaktır. Artık geleneksel hale gelen bu festivalde birbirinden renkli gösteriler yaşanırken yarışmalar ile konserlerle katılımcılar eğlenceli zaman geçirecektir. Festival, 7’den 70’e herkese hitap ederken. Türk müziğinin sevilen isimlerinden başarılı sanatçı Kıraç sahne alıyor. Birçok kişi Ayaş Dut Festivaline katılmak istediği için ne zaman başlayacağı araştırmaya başladı. İşte konser takvimine ilişkin tüm bilgiler... AYAŞ DUT FESTİVALİ NE ZAMAN? Ayaş Belediyesi tarafından düzenlenen 2025 Ayaş Dut Festivali, 27-29 Haziran tarihleri arasında düzenlenlecektir. Festival üç gün boyunca katılımcılara keyifli anlar yaşayacaktır. Ayaş Dut Festivali açılışında Ayaş Gökler Ekibi sahne alırken, farklı yaş gruplarına hitap eden birçok etkinlik gerçekleşecektir. Festival süresince konserler, çocuklara özel bilim gösterileri ve sıra geceleri ile unutulmaz deneyimler yaşanacaktır. AYAŞ DUT FESTİVALİ NEREDE, ÜCRETSİZ Mİ? Ayaş Belediyesi 'nin açıklamalarına göre Ayaş Dut festivali , Ayaş Kirazdibi Gölet Mevkii'nde düzenlenecektir. 3 gün boyunca sınırsız eğlencenin olacağı Ayaş Dut Festivalinde vatandaşlar ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek. AYAŞ DUT FESTİVALİ ETKİNLİK TAKVİMİ BELLİ OLDU Ayaş Dut Festivalide yayınlanan takvime bakıldığında; Ayaş Dut Tarihi Evler Festivali kortej yürüyüşü, 27 Haziran 2025 Cuma günü saat 16.30'da yapılacaktır. Ardından saat 17.00'da sahneye ABB Mehteran Bölüğü çıkacak. Daha sonra saat 17.30'da Ayaş Gökler Ahengi Müzik Topluluğu sıra gecesi etkinliği düzenlenecektir. 28 Haziran 2025 Cumartesi günü ise 16.00 Açılış Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 16.30 Festival Etkinlikleri, 20:00 Halk Müziği Sanatçısı Konseri ve 21:30 Erkal Sonel Konseri gerçekleşecektir. 29 Haziran 2025 Pazar günü Ayaş Dut Festivali 16:00-20:00 Festival Etkinlikleri, 20:00 ABB Kent Orkestrası ve21:20 Kıraç Konseriyle tamamlanacaktır. İlgili Haber Fransa'da festival kabusu: 100'den fazla kişi şırınga ile saldırıya uğradı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin