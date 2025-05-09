Keşmir nerede, hangi ülkede? Çatışmaların kaynağı Keşmir’in konumu

Keşmir; Hindistan, Pakistan ve Çin arasında bulunan bir bölgedir. Üç ülke arasında devam anlaşmazlık ve çatışmaların sebebi olan Keşmir, son dönemlerde Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan askeri gelişmeler ile yeniden gündeme geldi.

Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan çatışmalar Keşmir sorununu yeniden gündeme getirdi. Hindistan, Pakistan ve Çin arasındaki dağlık bölge olan Keşmir, tarih boyunca çeşitli çatışmaların kaynağı olmuştur.

KEŞMİR NEREDE BULUNUYOR?

Keşmir, Himalayalar’ın batı uzantısında yer alıyor. Bölge, Hindistan’ın Cammu ve Keşmir eyaletini, Pakistan’ın Azad Keşmir olarak bilinen kontrol altındaki alanını ve Çin’in egemenliğinde olan Aksai Chin bölgesini kapsıyor. Tarih boyunca bu üç ülke, Keşmir yüzünden defalarca karşı karşıya gelmiştir.

TARİHSEL ARKA PLAN: 1947'DEN BUGÜNE KRİZ

1947 yılında Britanya İmparatorluğu’nun Hindistan’dan çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan siyasi boşluk, Keşmir krizinin temelini attı. Müslüman çoğunluğa sahip olan Keşmir halkı, o dönemde Pakistan’a mı, Hindistan’a mı katılacakları konusunda bir tercih yapmak zorundaydı. Keşmir Emiri Hindistan’a katılmayı seçti ancak bu karar Pakistan tarafından reddedildi ve silahlı çatışmalara yol açtı. O günden bu yana bölge parçalı bir şekilde üç ülke tarafından yönetiliyor.

KEŞMİR NEDEN BU KADAR STRATEJİK?

Keşmir’in önemi yalnızca sınır konumundan ibaret değildir. Bölge, Hindistan ve Pakistan’ın başlıca su kaynaklarını besleyen nehirlerin doğduğu yer olması açısından hayati bir öneme sahiptir. Özellikle tarım ve enerji üretimi açısından büyük rol oynayan bu nehirler, Keşmir’in kontrolünü su güvenliğiyle doğrudan ilişkili hale getiriyor. Ayrıca Keşmir, Çin’in Orta Asya’ya açılan geçitlerinden biri olduğu için Pekin yönetimi açısından da stratejik konumda yer alıyor.

SİYASİ, DİNİ VE ULUSLARARASI BOYUT

Keşmir’in nüfusu ağırlıklı olarak Müslümanlardan oluşurken, Hindistan’ın genelinde Hindu nüfus baskındır. Bu farklılık, dini temelli gerginliklerin kaynağı haline gelmiştir. Öte yandan, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kurumlar sorunun barışçıl çözümü için çağrılarda bulunsa da bir ilerleme sağlanamadı. Bu durum Keşmir’i hem dini hem de siyasi krizlerin merkezi olduğunu gösteriyor.

KEŞMİR İSMİNİN KÖKENİ NEREDEN GELİYOR?

Keşmir adı, Sanskritçe “Kāśmīra” kelimesinden türemiştir. Bölgeye dair anlatılar, göllerle kaplı vadilerden oluşan bir diyar olduğuna işaret eder. Hint mitolojisine göre Keşmir Vadisi, Baramulla bölgesindeki bir boşluktan suların çekilmesiyle oluşmuştur.