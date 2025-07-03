Kıdem tazminatı hesaplama! Temmuz kıdem tazminatı ne kadar oldu?

2025 Temmuz ayı itibarıyla kıdem tazminatı tavanı, memur maaş zammına bağlı olarak yükseldi. TÜİK Haziran ayı enflasyon verileriyle netleşen zam oranı, çalışanların ve işverenlerin merakla beklediği kıdem tazminatı hesaplama formülü belli oldu.

Milyonlarca çalışan 2025 Temmuz kıdem tazminatı tavanını merak ediyordu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) hazırladığı Haziran enflasyon verileriyle kıdem tazminatı hesaplama netlik kazandı.

2025 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA!

Kıdem tazminatı, bir çalışanın aynı işverene bağlı olarak çalıştığı her tam yıl için 30 günlük brüt ücreti üzerinden hesaplanıyor. Bu hesaplama, çalışanın son brüt maaşına ek olarak düzenli ödenen yemek, yol, prim ve ikramiye gibi yan hakları da içerir.

Örnek olarak brüt maaşı 26.005 TL olan ve 5 yıl çalışan bir işçi, damga vergisi hariç 130.025 TL tazminat alabilir. Ancak, bu tutar kıdem tazminatı tavanını aşamaz. Yani çalışanın maaşı ne kadar yüksek olursa olsun, bir yıllık hizmet için ödenecek tazminat 53.915 lirayı geçemez.

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KIDEM TAZMİNATI KAÇ TL'YE ÇIKTI?

2025 Temmuz-Aralık dönemi için kıdem tazminatı tavanı, yüzde 15,57’lik memur maaş zammı sonrası 53 bin 915 TL olarak açıklandı. Bu tutardan damga vergisi kesinti oranı düşülecek.

KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?

Yeni kıdem tazminatı tavanı, 3 Temmuz 2025’te TÜİK’in açıkladığı Haziran ayı enflasyon verilerine göre kesinleşti. Yüzde 15,56'lik zamma göre kıdem tazminatı tavanı 46 bin 655 liradan 53 bin 915 lira oldu.