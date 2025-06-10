Klasiklere meydan okuyor! Yazın trend tatlısı soğuk baklava nasıl yapılır?

Son zamanların favori tatlısı soğuk baklavanın tarifi evde yapmak isteyenlerin en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Özellikle sütlü şerbetin hazırlanışı ve üzerine sıcak mı yoksa soğuk şerbet mi dökülmesi gerektiği arama motorlarında sorgulatılıyor. İşte soğuk baklavanın hazırlanışı ve püf noktaları...

Soğuk baklavayı diğer tatlılardan ayıran en temel özelliği şerbetinin sütle hazırlanması ve üzerinin kakao ile süslenmesidir. Ayrıca isminde de anlaşılacağı gibi bu lezzetli tatlı soğuk bir şekilde servis edilmektedir.

Damakta süt, çikolata ve yufların bıraktığı serin dokusuyla özellikle yaz aylarına ferahlatıcı bir alternatif sunuyor. Geleneksel baklavadan sıyrılarak soğuk olarak yenilen bu tatlı, son zamanlarda hem sosyal medyada hem de sofralarda popülerliğini arttırmayı başardı.

Peki, sütlü soğuk baklava nasıl yapılır? İşte adım adım yapım aşamaları...

SOĞUK BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Soğuk baklava için gerekli olan malzemeler şu şekildedir;

Baklava için:

1 paket baklavalık yufka

300 gram ceviz içi (ince çekilmiş)

300 gram tereyağı

Şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

3 su bardağı süt

1 paket vanilya (varsa 1 yemek kaşığı konsantre süt)

Üzeri için:

80 gram sütlü çikolata(1 tablet) (buzlukta beklesin)

1 yemek kaşığı süt tozu (kakaolu)

SOĞUK BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Soğuk baklavanın yapımına başlamadan önce ilk olarak şerbetini hazırlamamız gerekiyor. Bunun için tenceremize şeker ve suyu ekleyerek kaynatmaya bırakalım. Ardından 5 dakika sonra ocaktan alarak soğutmaya bırakalım.

İkinci adımda küçük bir sos tavası ya da tencereye 300 gram tereyağı alarak eritmeye başlayalım. Yağın erime esnasında üzerinde oluşan köpükleri bir kaşık yardımıyla alalım.

Yağı eritme işlemini tamamladıktan sonra ocaktan alalım ve üzerine sıvı yağımızı ekleyerek karıştırmaya başlayalım.

Üçüncü adımda ise baklava yufkamızı tezgaha alıp kullanacağımız fırın kabına yufkanın kenar kısmına yerleştirerek etrafından bıçak ile keselim. Bu tarifte kullanılan bor cam 27 cm'dir.

Baklavamın çok kalın olmamasına özen gösterilmelidir. Bu nedenle bor cama yerleştirilen yufkanın kalan kısımlarını kesebilirsiniz.

Daire şeklindeki yufkaların kenarlarında kalan kısımları da aralara yerleştirebilirsiniz. Bu aşamada baklava yufkalarınızın kurumaması için yufkalarınızı temiz bir örtü arasında tutmak oldukça önemlidir.

Daire şeklindeki yufkaları alt ve üstte kullanmak adına eşit olacak şekilde ayırıldıktan sonra fırın tepsisi tabanına yağ karışımından 1 kaşık kadar fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürelim.

Daha sonra 1 tane bütün yufkayı yerleştirelim. Üzerine kenarlarda kalan parçalardan da bir kaç yaprak yerleştirelim. Ve 1 kaşık daha yağ gezdirilir. Ardından yeniden daire şeklindeki yufka yerleştirilir. Üzerine parçalı yufkalardan yerleştirerek üzerine bir kaşık yağ gezdirelim.

Bu sıralamayı takip ederek yufkaların yarısını tepsimize üst üste getirelim. Ardından baklavanın ara malzemesini yerleştirelim. İri çekilmiş fıstık, fındık ya da ceviz katılabilir. Tamamen tercihe bağlıdır.

Fırın alt üst fansız ayarda 170°C ısıya sahip olmalıdır.

Fıstıklar yerleştirdikten sonra üst için ayrılan yufkalar üst üste, aralarına yağ dökerek aynı şekilde sıralamaya devam edilmelidir.

Yufkaları yerleştirme işleminin ardından kenardan taşan kısımların bıçak yardımıyla kesilmelidir. Hazırlanan baklavayı istediğiniz boyutta kesebilirsiniz.

Baklavayı 170°C fırında altı ve üstü kızarana kadar pişmeye bırakalım. Genel olarak 1 saat 10 dakikaya kadar pişirilebilir. Ancak bu süre fırına göre değişebilir.

Baklavamız pişerken şerbetin sütünü ekleyip karıştırarak bekletelim. Pişen baklavayı fırından çıkartıp 10 dakika kadar bekletelim.

Soğuyan baklavanın üzerine şerbeti her yerine gelecek şekilde gezdirelim. Şerbeti çekmesi için 1 saat kadar dinlendirelim. Ardından üzerine kakaoyu gezdirelim. Üzerini toz fıstıkla ve çikolata rendesi ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.