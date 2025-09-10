Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kocaeli'de son dakika alarm verildi! Polisan'da kimyasal sızıntı mı var?

Kocaeli'de son dakika alarm verildi! Polisan'da kimyasal sızıntı mı var?

Kocaeli'de alarm verildi, kimyasal sızıntı mı var diye araştırılıyor. Peki Kocaeli Dilova'da ne oldu, "Pencereleri" açmayın uyarısının sebebi ne? Yetkililerden ilk açıklama geldi, durum ciddi, bölge sakinlerinin tüm uyarıları dikkate alması gerek. İşte Kocaeli Polisan'daki son dakika kimyasal sızıntı ile ilgili ayrıntılar...

Kocaeli'deki kimyasal sızıntı nerede oldu, sebebi ne? diye merak ediliyor. Polisan'dan kaynaklı kimyasal sızıntı sonrası bölge halkına uyarılar yapıldı. Son durum araştırılıyor, işte tüm detaylar... 

KOCAELİ POLİSAN'DA NE OLDU?

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Polisan Kimya Fabrikası'nda kimyasal tankta sızıntı oldu. Olayı duyan vatandaşlar hızlıca kaçmaya başladı. 

KİMYASAL SIZINTI VAR MI? VATANDAŞLAR UYARILDI

Kimyasal sızıntı var, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olayın ardından Diliskelesi Muhtarı Adem Kaya yaptığı açıklamada, "Poliport-Polisan tesislerinden kimyasal sızıntı meydana gelmiştir. Yoğun bir sızıntı söz konusudur. Tüm halkımıza sesleniyoruz; kapı ve pencerelerinizi kesinlikle açık bırakmayın.vDışarı çıkmamaya özen gösterin. Bizler halk olarak bu tür tehlikeleri sürekli yaşıyoruz. Sanayicilerimizin de artık bu konuda sorumluluk alması ve duyarlılık göstermesi gerekiyor. Şu anda büyük bir sızıntı yaşanıyor. Halkımızın sağlığı için herkesi dikkatli olmaya çağırıyoruz" dedi.

