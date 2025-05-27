Kocaeli'nde deprem mi oldu? 27 Mayıs 2025 deprem kaç şiddetinde oldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Mayıs 2025 15:59 - Güncelleme: 27 Mayıs 2025 15:59 - Güncelleme:

Türkiye'de şu sıralar art arda yaşanan depremler yaşanmasını nedeniyle vatandaşlar son dakika deprem haberleri takip etmeye devam ediyor. Son olarak Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar sarsıntı hissetmesi nedeniyle "Az önce Kocaeli'de deprem mi oldu?" sorusuna cevap aramaya başladı.

Kocaeli’de öğle saatlerinde sarsıntı hissedilmesi üzerine vatandaşlar kısa süreli paniğe neden oldu. Özellikle İzmit, Derince, Körfez ve Gebze gibi ilçelerde etkili olduğu belirtilen sarsıntının ardından arama motorlarına “Deprem mi oldu?” sorusunu aratmaya başladı. KOCAELİ'NDE DEPREM Mİ OLDU? Deprem kuşağında yer alanTürkiye'de sık sık deprem olmaktadır. Özellikle deprem bölgesinde yaşayanlar daha sık depremleri hissediyor. Kocaeli’nin büyük kısmı 1. derece deprem bölgesi içerisinde yer almaktadır. AFAD'ın son depremler listesine bakıldığında 14.43 sularında Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 7.7 olarak ölçüldü. AFAD DEPREM SORGULAMA Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Türkiye genelinde meydana gelen tüm depremleri listelemektedir. Buna göre son olarak Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde deprem meydana geldi. Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer 37.34806 30.98333 9.1 ML 1.2 Serik (Antalya) 40.73528 30.00833 7.71 ML 2.6 Kartepe (Kocaeli) 36.40417 36.09083 5.56 ML 2.4 Belen (Hatay) 40.77972 27.69778 7.02 ML 1.8 Marmara Denizi - [14.49 km] Marmara (Balıkesir) 40.79167 27.68 4.77 ML 2.2 Marmara Denizi - [15.53 km] Marmara (Balıkesir) 40.73028 30.02278 7.0 ML 0.8 Kartepe (Kocaeli) 38.95639 37.98 8.04 ML 1.8 Hekimhan (Malatya) 38.32611 38.16 6.89 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 39.67556 29.47528 8.17 ML 1.3 Tavşanlı (Kütahya) 36.97917 28.84194 7.0 ML 1.3 Köyceğiz (Muğla) 36.97083 28.85528 7.0 ML 1.6 Köyceğiz (Muğla) 39.94306 28.78167 7.02 ML 1.7 Mustafakemalpaşa (Bursa) 40.16917 29.07389 7.0 ML 2.0 Yıldırım (Bursa) İlgili Haber Kocaeli deprem son dakika! Kocaeli deprem bölgesinde mi?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin