Kocaeli'nde deprem mi oldu? 27 Mayıs 2025 deprem kaç şiddetinde oldu?
Türkiye'de şu sıralar art arda yaşanan depremler yaşanmasını nedeniyle vatandaşlar son dakika deprem haberleri takip etmeye devam ediyor. Son olarak Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar sarsıntı hissetmesi nedeniyle "Az önce Kocaeli'de deprem mi oldu?" sorusuna cevap aramaya başladı.
Kocaeli’de öğle saatlerinde sarsıntı hissedilmesi üzerine vatandaşlar kısa süreli paniğe neden oldu.
Özellikle İzmit, Derince, Körfez ve Gebze gibi ilçelerde etkili olduğu belirtilen sarsıntının ardından arama motorlarına “Deprem mi oldu?” sorusunu aratmaya başladı.
KOCAELİ'NDE DEPREM Mİ OLDU?
Deprem kuşağında yer alanTürkiye'de sık sık deprem olmaktadır. Özellikle deprem bölgesinde yaşayanlar daha sık depremleri hissediyor. Kocaeli’nin büyük kısmı 1. derece deprem bölgesi içerisinde yer almaktadır.
AFAD'ın son depremler listesine bakıldığında 14.43 sularında Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 7.7 olarak ölçüldü.
AFAD DEPREM SORGULAMA
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Türkiye genelinde meydana gelen tüm depremleri listelemektedir. Buna göre son olarak Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde deprem meydana geldi.
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|37.34806
|30.98333
|9.1
|ML
|1.2
|Serik (Antalya)
|40.73528
|30.00833
|7.71
|ML
|2.6
|Kartepe (Kocaeli)
|36.40417
|36.09083
|5.56
|ML
|2.4
|Belen (Hatay)
|40.77972
|27.69778
|7.02
|ML
|1.8
|Marmara Denizi - [14.49 km] Marmara (Balıkesir)
|40.79167
|27.68
|4.77
|ML
|2.2
|Marmara Denizi - [15.53 km] Marmara (Balıkesir)
|40.73028
|30.02278
|7.0
|ML
|0.8
|Kartepe (Kocaeli)
|38.95639
|37.98
|8.04
|ML
|1.8
|Hekimhan (Malatya)
|38.32611
|38.16
|6.89
|ML
|1.3
|Yeşilyurt (Malatya)
|39.67556
|29.47528
|8.17
|ML
|1.3
|Tavşanlı (Kütahya)
|36.97917
|28.84194
|7.0
|ML
|1.3
|Köyceğiz (Muğla)
|36.97083
|28.85528
|7.0
|ML
|1.6
|Köyceğiz (Muğla)
|39.94306
|28.78167
|7.02
|ML
|1.7
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|40.16917
|29.07389
|7.0
|ML
|2.0
|Yıldırım (Bursa)