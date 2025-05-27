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Kocaeli'nde deprem mi oldu? 27 Mayıs 2025 deprem kaç şiddetinde oldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kocaeli&#039;nde deprem mi oldu? 27 Mayıs 2025 deprem kaç şiddetinde oldu?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'de şu sıralar art arda yaşanan depremler yaşanmasını nedeniyle vatandaşlar son dakika deprem haberleri takip etmeye devam ediyor. Son olarak Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar sarsıntı hissetmesi nedeniyle "Az önce Kocaeli'de deprem mi oldu?" sorusuna cevap aramaya başladı.

Kocaeli’de öğle saatlerinde sarsıntı hissedilmesi üzerine vatandaşlar kısa süreli paniğe neden oldu.

Özellikle İzmit, Derince, Körfez ve Gebze gibi ilçelerde etkili olduğu belirtilen sarsıntının ardından arama motorlarına “Deprem mi oldu?” sorusunu aratmaya başladı. 

Kocaeli'nde deprem mi oldu? 27 Mayıs 2025 deprem kaç şiddetinde oldu? - 1. Resim

KOCAELİ'NDE DEPREM Mİ OLDU? 

Deprem kuşağında yer alanTürkiye'de sık sık deprem olmaktadır.  Özellikle deprem bölgesinde yaşayanlar daha sık depremleri hissediyor. Kocaeli’nin büyük kısmı 1. derece deprem bölgesi içerisinde yer almaktadır.

AFAD'ın son depremler listesine bakıldığında 14.43 sularında Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 7.7 olarak ölçüldü.

Kocaeli'nde deprem mi oldu? 27 Mayıs 2025 deprem kaç şiddetinde oldu? - 2. Resim

AFAD DEPREM SORGULAMA

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Türkiye genelinde meydana gelen tüm depremleri listelemektedir. Buna göre son olarak Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde deprem meydana geldi.

EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYer
37.3480630.983339.1ML1.2Serik (Antalya)
40.7352830.008337.71ML2.6Kartepe (Kocaeli)
36.4041736.090835.56ML2.4Belen (Hatay)
40.7797227.697787.02ML1.8Marmara Denizi - [14.49 km] Marmara (Balıkesir)
40.7916727.684.77ML2.2Marmara Denizi - [15.53 km] Marmara (Balıkesir)
40.7302830.022787.0ML0.8Kartepe (Kocaeli)
38.9563937.988.04ML1.8Hekimhan (Malatya)
38.3261138.166.89ML1.3Yeşilyurt (Malatya)
39.6755629.475288.17ML1.3Tavşanlı (Kütahya)
36.9791728.841947.0ML1.3Köyceğiz (Muğla)
36.9708328.855287.0ML1.6Köyceğiz (Muğla)
39.9430628.781677.02ML1.7Mustafakemalpaşa (Bursa)
40.1691729.073897.0ML2.0Yıldırım (Bursa)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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