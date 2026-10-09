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KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Lisans sıralamaları gündemde!

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KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Lisans sıralamaları gündemde!
Başlık ResmiKPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak

2026 KPSS Lisans sonuçlarının 7 Ekim'de açıklanmasının ardından adaylar, branş bazında başarı sıralamalarının ilan edileceği tarihi araştırmaya başladı. 2026 KPSS Lisans sıralamalarının ÖSYM tarafından açıklanacağı tarih merakla beklenirken ''KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak?'' sorusu da gündemde yerini aldı.

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Kamu kurumlarında görev almak isteyen lisans mezunlarının katıldığı 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı'nda sonuçların açıklanmasıyla birlikte değerlendirme sürecinin yeni aşamasına geçildi. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarına katılan adaylar, puanlarını öğrendikten sonra kendi alanlarındaki diğer adaylara göre durumlarını görmek için branş bazında sıralamaları takip etmeye başladı. Peki, KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak?

KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Lisans sıralamaları gündemde!
Başlık ResmiKPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Lisans sıralamaları gündemde!

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 KPSS Lisans sonuçları 22 Ağustos 2024 tarihinde açıklanmış, branş bazındaki sıralamalar ise 10 Eylül 2024'te ÖSYM tarafından duyurulmuştu. 2026 KPSS KPSS branş bazında sıralamaların da benzer şekilde önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Lisans sıralamaları gündemde!
Başlık ResmiKPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Lisans sıralamaları gündemde!

2024 KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bazı soruların yargı kararları doğrultusunda iptal edilmesi ve sonuçların yeniden değerlendirilmesine karar verilmişti. ÖSYM 7 Kasım 2024 tarihinde yeniden değerlendirme sonuçlarını erişime açtı.

KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Lisans sıralamaları gündemde!
Başlık ResmiKPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Lisans sıralamaları gündemde!

Genel Yetenek Testi'ndeki 3 ve 29 numaralı sorular ile Genel Kültür Testi'ndeki 33 ve 36 numaralı sorular iptal edilerek yeniden değerlendirme yapıldı. 2024 KPSS Lisans branş bazında sıralamaları yeniden değerlendirme sürecinin ardından 19 Kasım 2024 tarihinde tekrar yayımlanmıştı.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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