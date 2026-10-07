2026-KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların puan hesaplama sistemi, standart sapma ve merkezi atama sürecine ilişkin araştırmaları hız kazandı. KPSS'de elde edilen netlerin doğrudan puana dönüşmemesi nedeniyle sınavın değerlendirme sistemi merak ediliyor. ''KPSS standart sapma var mı? KPSS atamaları ne zaman, tercihler ne zaman başlayacak?'' soruları araştırılırken gözler 2026 KPSS merkezi atama tarihlerinde...

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2026-KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde ÖSYM tarafından erişime açıldı. 6 Eylül'de gerçekleştirilen Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarının ardından 12-13 Eylül tarihlerinde Alan Bilgisi sınavları uygulandı. Peki, KPSS standart sapma var mı? KPSS atamaları ne zaman, tercihler ne zaman başlayacak?

KPSS standart sapma var mı? KPSS atamaları ne zaman, tercihler ne zaman başlayacak? 2026 KPSS Lisans sonuçları açıklandı

KPSS STANDART SAPMA VAR MI?

KPSS'de standart sapma vardır. Sınav puanının hesaplanmasında standart sapmanın istatistiksel değerlerinden yararlanılır.

KPSS'de adayların sınavda yaptığı doğru ve yanlışlar öncelikle ham netlerin belirlenmesinde kullanılıyor. Genel uygulamaya göre dört yanlış cevap bir doğru cevabın değerini düşürüyor. Elde edilen net sayısı adayın doğrudan KPSS puanını göstermiyor. Sınav sonrasında her test için adayların genel performansı üzerinden istatistiksel hesaplama yapılıyor. Hesaplamada testlerin ortalaması ve standart sapması dikkate alınıyor.

KPSS standart sapma var mı? KPSS atamaları ne zaman, tercihler ne zaman başlayacak? 2026 KPSS Lisans sonuçları açıklandı

Sınavın kolay veya zor olması da değerlendirme sisteminde etkili oluyor. Yani aynı sayıda net yapan iki aday farklı sınav yıllarında aynı KPSS puanını alamayabiliyor. Bilhassa adayların genel olarak düşük net yaptığı bir testte ortalamanın üzerinde performans gösteren adayın standart puan katkısı daha yüksek olabiliyor.

KPSS standart sapma var mı? KPSS atamaları ne zaman, tercihler ne zaman başlayacak? 2026 KPSS Lisans sonuçları açıklandı

Bunların dışında KPSS'de standart sapmanın her soruya ayrı ayrı uygulandığı düşüncesi ise doğru değil, değerlendirme soru bazlı değil testler üzerinden yapılıyor. Daha sonra elde edilen standart puanlar, adayın hedeflediği kadroya göre kullanılan KPSS puan türünün ağırlıkları doğrultusunda hesaplamaya dahil ediliyor. Bu nedenle adayların sınav sonrasında yalnızca net sayılarına bakarak kesin KPSS puanı belirlemesi mümkün olmuyor.

KPSS standart sapma var mı? KPSS atamaları ne zaman, tercihler ne zaman başlayacak? 2026 KPSS Lisans sonuçları açıklandı

KPSS ATAMALARI NE ZAMAN, TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-KPSS Lisans sonuçlarının 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanmasıyla birlikte adayların gündeminde bu kez merkezi yerleştirme süreci bulunuyor. ÖSYM'nin sınav takviminde 2026 yılının ikinci merkezi KPSS yerleştirmesi için tarih belli oldu.

KPSS-2026/2 tercih işlemleri 17 Aralık 2026 tarihinde saat 10.00'da başlayacak. Adaylar tercihlerini 24 Aralık 2026 saat 23.59'a kadar yapabilecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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