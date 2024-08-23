KPSS ile alım yapan memurluklar hangileri? ÖSYM KPSS kılavuzu belli oldu...

KPSS sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte puan türlerine göre yerleşecekleri meslek gruplarını inceliyor. Peki, hangi kurumlar KPSS P1, P2, P3 puan türleri ile alımlarını gerçekleştiriyor? KPSS P1, P2 ve P3 puan türü nedir?

KPSS sınav sonuçları ÖSYM tarafından 10.00 itibariyle açıklandı. Memur olma amacıyla KPSS sınavına giren adaylar, E-Devlet girişi ve Aday İşlemleri Şifresi ile puanlarını öğrenebiliyor. Peki, KPSS sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte, ÖSYM AİS 2024 KPSS sonuçları sorgulama yöntemleri...

KPSS SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

KPSS sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecekler.

KPSS SINAV TARİHLERİ 2024

KPSS Ön Lisans Sınavı 1 Eylül 2024

KPSS Ortaöğretim Sınavı 15 Eylül 2024

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.

KPSS sonuçları açıklandı ve adaylar artık merakla puanlarını inceliyor. Peki, KPSS P1, P2 ve P3puan türleri ne anlama geliyor ve hangi meslek gruplarına geçiş imkanı sunuyor?

KPSS, Kamu Personel Seçme Sınavı'nın kısaltmasıdır ve devlet memuru olmak isteyenlerin katılması gereken önemli bir sınavdır. Sınav sonuçları, adayların genel yetenek ve genel kültür düzeylerini gösteren puanlarla değerlendirilir. Bu puanlar, farklı ağırlıklarla hesaplanan P1, P2 ve P3 puan türlerine dönüştürülür.

KPSS P1, P2 VE P3 PUAN TÜRLERİ NEDİR?

KPSS P1 NEDİR?

Genel Yetenek testinin %70'i ve Genel Kültür testinin %30'u dikkate alınarak hesaplanır. Özellikle mühendislik gibi sayısal ağırlıklı bölümlerdeki kadrolar için önemlidir.

KPSS P2 NEDİR?

Genel Yetenek testinin %60'ı ve Genel Kültür testinin %40'ı dikkate alınarak hesaplanır. Daha çok sosyal bilimler ve hukuk gibi alanlardaki kadrolarda kullanılır.

KPSS P3 NEDİR?

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin eşit ağırlıkta olduğu bir puan türüdür. Lisans B grubu kadrolar için geçerlidir ve memur, hemşire, öğretmen gibi birçok mesleğe geçiş imkanı sunar.

HANGİ KURUMLAR HANGİ PUAN TÜRÜNÜ KULLANIYOR?

KPSS P1 KULLANAN KURUMLAR HANGİLERİ?

Bakanlıkların mühendislik kadroları

BİST

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

İller Bankası Uzman Yardımcısı

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı

Merkez Bankası

Rekabet Kurumu gibi kurumlar genellikle P1 puan türünü kullanır.

Sayısal yeteneklerinizi gösterir ve mühendislik gibi alanlarda daha avantajlı olmanızı sağlar.

KPSS P2 KULLANAN KURUMLAR HANGİLERİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı

Diyanet İşleri gibi kurumlar P2 puan türünü tercih eder.

Sosyal bilimler ve hukuk alanlarındaki başarıyı gösterir.

KPSS P3 KULLANAN KURUMLAR HANGİLERİ?

Memur alımlarının büyük bir kısmında kullanılan en yaygın puan türüdür.

Emniyet Genel Müdürlüğü

TSK

Gümrük Muhafaza Memurluğu

Gümrük Muayene Memurluğu

Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı

Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı

SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)

Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)

Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)

Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Orman Genel Müdürlüğü

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

Makine Kimya Endüstrisi

TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

Gümrük Müsteşarlığı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı

Gümrük Muhafaza gibi birçok kurum P3 puan türü ile alım yapar.

Genel kültür ve yeteneklerinizin dengeli olduğunu gösterir ve birçok farklı alanda iş imkanı sunar.