Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

KPSS Lisans cevap kağıtları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı! KPSS Lisans aday cevapları erişime açıldı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
KPSS Lisans cevap kağıtları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı! KPSS Lisans aday cevapları erişime açıldı
Başlık ResmiKPSS Lisans cevap kağıtları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı! KPSS Lisans aday cevapları erişime açıldı

KPSS Lisans cevap kağıtları ve aday cevapları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarına katılan adaylar, KPSS cevap anahtarı sorgulama ekranı üzerinden işaretlemelerini, doğru ve yanlış sayılarını nasıl görüntüleyeceklerini araştırıyor.

Kaydet
|

2026 KPSS Lisans sınavlarına katılan adaylar için cevap kağıdı görüntüleme süreci başladı. ÖSYM'nin duyurusuyla birlikte adayların sınavda yaptıkları işaretlemeler, optik okuyucular tarafından kaydedilen cevapları ve doğru cevaplar Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntülenebiliyor.

KPSS CEVAP KAĞITLARI VE CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarına ait cevap kağıtları ile aday cevapları 10 gün süreyle erişime açıldı. 6 Eylül'de uygulanan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 12-13 Eylül'deki Alan Bilgisi oturumlarına giren adaylar, sınavda kullandıkları cevap kağıtlarının görüntüsüne ve optik okuyucu tarafından kaydedilen işaretlemelerine ulaşabilecek.

Ayrıca adaylar, cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabıyla ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

KPSS CEVAP KAĞIDI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak cevap kağıtlarına ulaşabilir.

KPSS CEVAP KAĞITLARI VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI

İLGİLİ HABERLER
KPSS standart sapma var mı? KPSS atamaları ne zaman, tercihler ne zaman başlayacak? 2026 KPSS Lisans sonuçları açıklandı
HABERLER
KPSS standart sapma var mı? KPSS atamaları ne zaman, tercihler ne zaman başlayacak? 2026 KPSS Lisans sonuçları açıklandı
KPSS her yıl oluyor mu, bir sonraki KPSS sınavı ne zaman yapılacak? 2027-2028 KPSS tarihleri gündemde
HABERLER
KPSS her yıl oluyor mu, bir sonraki KPSS sınavı ne zaman yapılacak? 2027-2028 KPSS tarihleri gündemde
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.