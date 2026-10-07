KPSS Lisans cevap kağıtları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı! KPSS Lisans aday cevapları erişime açıldı

KPSS Lisans cevap kağıtları ve aday cevapları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarına katılan adaylar, KPSS cevap anahtarı sorgulama ekranı üzerinden işaretlemelerini, doğru ve yanlış sayılarını nasıl görüntüleyeceklerini araştırıyor.

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2026 KPSS Lisans sınavlarına katılan adaylar için cevap kağıdı görüntüleme süreci başladı. ÖSYM'nin duyurusuyla birlikte adayların sınavda yaptıkları işaretlemeler, optik okuyucular tarafından kaydedilen cevapları ve doğru cevaplar Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntülenebiliyor.

KPSS CEVAP KAĞITLARI VE CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarına ait cevap kağıtları ile aday cevapları 10 gün süreyle erişime açıldı. 6 Eylül'de uygulanan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 12-13 Eylül'deki Alan Bilgisi oturumlarına giren adaylar, sınavda kullandıkları cevap kağıtlarının görüntüsüne ve optik okuyucu tarafından kaydedilen işaretlemelerine ulaşabilecek.

Ayrıca adaylar, cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabıyla ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

KPSS CEVAP KAĞIDI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak cevap kağıtlarına ulaşabilir.

KPSS CEVAP KAĞITLARI VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI

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