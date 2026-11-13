2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı gündemde. Lise mezunlarının katıldığı sınavın ardından gözler ÖSYM'nin sonuç açıklama takvimine çevrildi. Adaylar, "KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına cevap arıyor.

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KPSS Ortaöğretim sınavına katılan yaklaşık 3 milyon aday için sonuç bekleyişi devam ediyor. 25 Ekim'de gerçekleştirilen sınavın ardından temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının bir bölümü yayımlandı. Sınav değerlendirmeleri sürerken ÖSYM'nin 2026 takviminde yer alan sonuç tarihi ve sorgulama işlemlerine ilişkin ayrıntılar yeniden gündeme geldi.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumu, 25 Ekim Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvurdu. Sınav, 254 merkezde bulunan 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salonda yapıldı. Saat 10.15'te başlayan oturumda adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltildi. Soruların cevaplanması için 130 dakika süre verilirken sınav saat 12.25'te sona erdi. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihe odaklandı. 13 Kasım 2026 Cuma günü itibarıyla 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin sınav takviminde sonuçların duyurulacağı tarih yer alırken adayların puanlarını öğrenebilmek için resmi sonuç açıklamasını beklemeleri gerekiyor.

KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı 2026! Sonuçlar açıklandı mı?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ TARİHİ

KPSS Ortaöğretim sınavının ardından kamu personeli adayları, ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimini takip etmeye başladı. Ortaöğretim düzeyinde kamu kurumlarına yerleşmek isteyen adaylar için sınav puanları, ilerleyen dönemlerde yapılacak personel alımlarında kullanılabilecek. Sınav değerlendirmelerinin tamamlanmasıyla birlikte adayların genel yetenek ve genel kültür testlerindeki performanslarına göre hesaplanan sonuçlar erişime açılacak. ÖSYM'nin resmi sınav takvimine göre 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların kullanacağı sorgulama sistemi, ÖSYM tarafından hizmete sunuluyor. Sınav değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından adayların puan bilgileri resmi sonuç ekranına aktarılacak. KPSS Ortaöğretim sonuçları, açıklandığında ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.

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