Kral Kaybederse'nin Özlem'i Nilperi Şahinkaya diziden ayrılıyor mu? Kral Kaybederse'nin Özlem diziden neden çıkıyor?

Star TV'nin iddialı yapımlarından biri olan Kral Kaybederse dizisinin sevilen karakteri Özlem'in akıbeti araştırılıyor. Kral Kaybederse'nin Özlem'ini büyük bir başarılı ile oynayan Nilperi Şahinkaya'nın diziden ayrılacağı iddia edildi. İşte tüm ayrıntılar...

Star TV ekranlarında her salı izleyicisi ile bir araya gelen Kral Kaybederse dizisinde Özlem karakterini oynayan Nilperi Şahinkaya’nın ayrıldığı haberi verildi. Peki Kral Kaybederse Özlem Neden Ayrıldı? İşte tüm ayrıtılar...

KRAL KAYBEDERSE'NİN ÖZLEM'İ NİLPERİ ŞAHİNKAYA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Star TV ekranlarının popüler dizisi Kral Kaybederse güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri çekmeyi başardı. Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda Açelya Devrim Yılhan, Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Cemre Gümeli, Filiz Miftari gibi popüler ve deneyimli isimler yer alıyordu.

Ancak kulislerdeki son habere göre Nilperi Şahinkaya’nın Kral Kaybederse dizisinden ayrıldığı öğrenildi.

KRAL KAYBEDERSE ÖZLEM NEDEN AYRILDI?

3 Haziran 2025 Salı günü Kral Kaybederse dizisinin 16.bölümünün sezon finali olmasıyla beraber Özlem karakterini oynayan Nilperi Şahinkaya’nın senaryo gereği kadroya veda ettiği öğrenildi.

Nilperi Şahinkaya’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ekip ve set arkadaşlarına veda etmiş oldu. Nilperi Şahinkaya’nın oynadığı Özlem, dizinin 2.sezonunda yer almayacağı belli oldu.

KRAL KAYBEDERSE ÖZLEM NEDEN YOK?

1988 yılında doğan güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya, Kral Kaybederse dizisine 3 Haziran’da yayınlanacak olan 16.bölümüyle beraber ayrılacak.

Senaryo gereği kadrodan ayrılan Şahinkaya, sosyal medya hesabından da ayrılacağını duyurdu. Ayrıyeten güzel oyuncunun tatilini bitirdikten sonra Gelin Takımı 2 Filmi için setlere döneceği öğrenildi.