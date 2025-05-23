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Kütahya'da deprem mi oldu? Kütahya deprem son dakika 23 Mayıs

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kütahya&#039;da deprem mi oldu? Kütahya deprem son dakika 23 Mayıs
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kütahya'da deprem mi oldu, az önce deprem mi oldu soruları endişe ile araştırılmaya başlandı. Kütahya'nın Simav ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Verilere göre yerin metrelerce altından gelen sarsıntı, çevre il ve ilçelerde de hafif şekilde hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son dakika verileri, depremin şiddetini ve konumunu netleştirdi.

KÜTAHYA DEPREM Mİ OLDU?

23 Mayıs 2025 Cuma akşamı saatler 21:26’yı gösterdiğinde Kütahya’nın Simav ilçesi merkezli bir deprem kaydedildi. Yapılan ilk belirlemelere göre depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü. Depremin yerin yaklaşık 5.4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. 

Kütahya'da deprem mi oldu? Kütahya deprem son dakika 23 Mayıs - 1. Resim

KÜTAHYA DEPREM SON DAKİKA

Kütahya'da 4 farklı mikro deprem kaydedildi. Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim birimleri arasında ilk sırada sadece 440 metre uzaklıktaki Yemişli Mahallesi yer aldı. Sırasıyla 2.57 kilometre mesafedeki Yeniler, 3.20 kilometredeki Madenköy, 3.38 kilometredeki Hamzabey ve 3.91 kilometredeki Eğirler takip etti.

Köylerde yaşayan vatandaşlar sarsıntıyı net bir şekilde hissettiklerini belirtirken, şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybı yaşandığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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