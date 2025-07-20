Lale Karabıyık cenaze töreni ne zaman, nerede olacak? Lale Karabıyık cenaze programı açıklandı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin önceki dönem Bursa Milletvekillerinden ve akademik dünyada uzun yıllar hizmet veren Prof. Dr. Lale Karabıyık, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir yumuşak doku kanseriyle mücadele eden Karabıyık, 60 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberin ardından cenaze programı da netleşti.

Hem siyasi hem de akademik çalışmalarıyla tanınan Lale Karabıyık’ın vefatı, kamuoyunda üzüntüye neden oldu. 60 yaşında hayata veda eden Karabıyık için düzenlenecek cenaze töreni programı da netlik kazandı.

LALE KARABIYIK CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN, NEREDE?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin önceki dönem Bursa Milletvekili olan ve akademik alandaki başarılarıyla tanınan Prof. Dr. Lale Karabıyık, hayatını kaybetmesinin ardından son yolculuğuna uğurlanıyor.

Lale Karabıyık'ın cenaze töreni 23 Temmuz Salı sabahı saat 10.00’da Bursa Uludağ Üniversitesi’nde yapılacak.

Üniversitedeki anma programının ardından Karabıyık’ın naaşı öğle namazına müteakip Bursa Ulu Cami’ye götürülecek. Cenaze namazının ardından, Karabıyık’ın cenazesi memleketi Bilecik’e gönderilecek.

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LALE KARABIYIK ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

CHP’li eski milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık, bir süredir mücadele ettiği yumuşak doku kanseri (sarkom) nedeniyle hayatını kaybetti. Hastalığı nedeniyle bir süredir Bursa’da özel bir hastanede tedavi gören Karabıyık, tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hayata gözlerini yumdu.