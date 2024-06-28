LGS sonucuna okul puanı (OBP) eklenmiyor

Bugün LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler sonuca okul puanı ekleniyor mu, OBP puana etki eder mi gibi soruları araştırırken tercihlerin ne zaman olacağı da gündeme geldi. Sınava girmeyenler yerel yerleştirmeyle liselere yerleşirken okul puanı da adaylar tarafından merak ediliyor.

LGS yerel yerleştirmede en fazla 5 okul tercih edilecek

LGS yerel yerleştirmede en fazla 5 okul tercih edilecek

Milyonlarca öğrencinin katıldığı LGS sınavı 2 Haziran'da gerçekleşmişti. Adayların heyecanla beklediği sonuçlar 28 Haziran'da erişme açılırken sonuca OBP okul puanı ekleniyor mu sorusu gündeme geldi.

LGS SONUCUNA OKUL PUANI (OBP) EKLENİYOR MU?

Okul puanı, tercih yapılırken kullanılmazken adaylar sınav sonucu ile tercih yapacak. Merkezi sınav puanı eşit olan adayların aynı okula başvurması halinde OBP üstünlüğüne bakılacak. Böylece öğrencinin 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu puanı üstünlüğüne, tercih önceliği ve öğrencinin yaşı küçük olana bakılıyor.

YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR 2024?

LGS sınavına girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle okullara yerleştirilirken okulların kontenjanı, türü ve konumuna bağlı olarak il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan kayıt yerindeki liselere sırayla adayların ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve özürsüz devamsızlık sayısının az olmasına göz önünde bulundurulacak. Durum eşit olur ise öğrencinin 8,7,6. sınıftaki başarı puanına bakılacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tercihler 17 Temmuz Çarşamba gününe kadar devam ederken sonuçlar 22 Temmuz'da erişime açılacak.