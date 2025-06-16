Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından, sınav puanlarının nasıl hesaplandığı ve standart sapmanın etkisi öğrenciler ve veliler tarafından merak edilmeye başlandı. 2025 LGS’ye giren öğrenciler, ham puan ile yerleştirme puanı arasındaki farkı ve standart sapmanın puanlara etkisini araştırıyor. LGS'de standart sapma var mı, standart sapma 10 puan getirir mi öğrenciler tarafından merak ediliyor.

LGS'DE STANDART SAPMA VAR MI?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavda standart sapma önemli bir rol oynuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi hesaplama yöntemine göre öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP) o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak hesaplanır.

Bu işlemle tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalaması 50’ye, standart sapması ise 10’a dönüştürülür. Yani LGS’de standart sapma vardır. Standart sapma öğrencilerin nihai puanlarına etki eder.

Farklı testlerde yapılan doğru-yanlışlara göre ham puan hesaplandıktan sonra, her testin ortalaması ve standart sapması bulunur. Elde edilen verilerle de öğrencinin standart puanı hesaplanır. Standart puanlar daha sonra testlerin ağırlık katsayılarıyla çarpılarak ağırlıklı standart puanlar elde edilir.

Tüm testlerin ağırlıklı standart puanları toplandığında Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) ortaya çıkar ve öğrencinin merkezi sınav puanı belirlenir.

LGS'DE STANDART SAPMA 10 PUAN GETİRİR Mİ?

LGS'de standart sapma doğrudan sabit bir puan eklemez. Standart sapma öğrencinin sınavdaki konumunu diğer öğrencilerin başarı düzeyine göre belirler.

Testin genel olarak zor olması ve ortalamanın düşük çıkması durumunda testte diğerlerine göre daha iyi performans gösteren öğrenciye standart sapma sayesinde daha yüksek bir standart puan verilir.