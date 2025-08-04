Lise boş kontenjan sorgulama 2025: LGS boş kontenjanlar ve taban puanları ne zaman açıklanacak?

Yerleşemeyen ya da okul değişikliği yapmak isteyen öğrenciler için nakil ve ek tercih dönemi başladı. Peki, lise boş kontenjan sorgulama nasıl yapılır, LGS boş kontenjanlar ve taban puanları ne zaman açıklanacak?

LİSE BOŞ KONTENJAN SORGULAMA 2025

Lise boş kontenjan verileri 2025 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte erişime açıldı. Öğrenciler hangi okullarda kontenjan kaldığını e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden sorgulayabiliyor.

LGS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS boş kontenjanlar yerleştirme sonuçlarıyla eş zamanlı olarak 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü açıklandı. Nakil dönemlerinin başında ve sonunda kontenjanlar güncellenerek tekrar yayımlanacak.

LİSE TABAN PUANLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

2025 yılına ait lise taban puanları yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte duyurulacak. Öğrenciler e-Okul sisteminden taban puanlara ulaşabiliyor.

LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN?

İlk nakil başvuruları 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak, sonuçları 8 Ağustos’ta açıklanacak. 2. nakil başvuruları ise 8-12 Ağustos’ta alınacak ve sonuçlar 14 Ağustos’ta duyurulacak.

15-21 Ağustos tarihleri arasında ise il/ilçe komisyon yerleştirmeleri yapılacak.

LİSE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Lise kayıtları sistem üzerinden otomatik olarak yapılmakta. Yerleşen öğrencilerin ise bazı belgeleri (nüfus cüzdanı fotokopisi, vesikalık fotoğraf, velayet belgesi vb.) ilgili okula teslim etmesi gerekebilir. Lise kayıt sürecine dair detayları yerleşilen okulların idari birimlerinden öğrenmek mümkün olacak.