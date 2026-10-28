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Lupin 5. sezon gelecek mi, Assane ölüyor mu? Lupin yeni sezonu Netflix'te yayınlandı!

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Lupin 5. sezon gelecek mi, Assane ölüyor mu? Lupin yeni sezonu Netflix'te yayınlandı!
Başlık ResmiLupin 5. sezon gelecek mi, Assane ölüyor mu

Netflix’in sevilen Fransız dizisi Lupin 4. sezonuyla izleyicileri yeniden ekran başına topladı. 23 Ekim 2026’da Netflix'te yerini alan yeni bölümlerde Assane Diop’un mücadelesi beklenmedik bir noktaya taşındı. Son bölümde olanların ardından ''Lupin 5. sezon gelecek mi, Assane ölüyor mu?'' sorusu ise izleyenlerin gündemine bomba gibi düştü.

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Lupin'in sezon finalinde yaşanan silahlı çatışma ve Raoul’un babasına ihanet etmesi, dizinin devamına ilişkin soruları beraberinde getirdi. Peki, Lupin 5. sezon gelecek mi, Assane ölüyor mu?

Lupin 5. sezon gelecek mi, Assane ölüyor mu? Lupin yeni sezonu Netflixte yayınlandı!
Başlık ResmiLupin 5. sezon gelecek mi, Assane ölüyor mu? Lupin yeni sezonu Netflixte yayınlandı!

LUPIN 5. SEZON GELECEK Mİ?

Omar Sy’nin başrolünde yer aldığı Lupin dizisinin 5. sezonu Netflix tarafından henüz duyurulmadı. Son sezonun bitiş sahnelerinde hikayenin çözümsüz kalması, yeni bölümlerin çekilme ihtimalini gündemde tutuyor.

Dizinin devam etmesi durumunda Assane’nin oğlu Raoul ile bozulan ilişkisi, Hubert Pellegrini’nin yeniden güç kazanması ve kraliyet mücevherleri etrafında gelişen olayların yeni sezonda ele alınması bekleniyor.

Lupin 5. sezon gelecek mi, Assane ölüyor mu? Lupin yeni sezonu Netflixte yayınlandı!
Başlık ResmiLupin 5. sezon gelecek mi, Assane ölüyor mu? Lupin yeni sezonu Netflixte yayınlandı!

What's on Netflix tarafından yayımlanan değerlendirmede, dizinin senaristlerinden Florent Meyer’in Netflix Book Festival kapsamında düzenlenen bir senarist panelinde sonraki sezon üzerinde çalışıldığına işaret ettiği aktarıldı.

Lupin 5. sezon gelecek mi, Assane ölüyor mu? Lupin yeni sezonu Netflixte yayınlandı!
Başlık ResmiLupin 5. sezon gelecek mi, Assane ölüyor mu? Lupin yeni sezonu Netflixte yayınlandı!

LUPIN 5. SEZON NE ZAMAN?

Lupin'in ilk 2 sezonu 2021’de, 3. sezonu ise Ekim 2023’te yayımlandı. Sonuncu 4. sezonun 23 Ekim 2026’da izleyiciyle buluşmasıyla son 2 sezon arasında yaklaşık 3 yıllık bir ara oluştu. Yeni sezonun onaylanması halinde senaryo çalışmaları, oyuncuların programları ve çekim süreci yayın tarihini belirleyecek.

Lupin 5. sezon gelecek mi, Assane ölüyor mu? Lupin yeni sezonu Netflixte yayınlandı!
Başlık ResmiLupin 5. sezon gelecek mi, Assane ölüyor mu? Lupin yeni sezonu Netflixte yayınlandı!

ASSANE ÖLÜYOR MU? LUPIN 4. SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Lupin 4. sezonun en çarpıcı sahnesinde Assane Diop, oğlunu korumak için kendisini kurşunun önüne atıyor. Polis ekiplerinin Hubert Pellegrini ile Raoul’un kaçmaya hazırlandığı sırada müdahale etmesiyle olaylar kontrolden çıkıyor ve Assane, Raoul’un vurulmasını engellerken göğsünden vuruluyor.

Lupin 5. sezon gelecek mi, Assane ölüyor mu? Lupin yeni sezonu Netflixte yayınlandı!
Başlık ResmiLupin 5. sezon gelecek mi, Assane ölüyor mu? Lupin yeni sezonu Netflixte yayınlandı!

Yere yığılan Assane’nin çevresine Claire, Benjamin, Adele ve Juliette geliyor. Yakınları ona yardım etmeye çalışırken Pellegrini ve Raoul helikopterle olay yerinden uzaklaşıyor. Bölüm, Assane’nin hayatta kalıp kalmadığı gösterilmeden bitiyor. Assane'in akıbeti ise yeni sezonun onaylanması halinde belli olacak.

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