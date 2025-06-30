Lütfü Savaş kimdir, nereli, hangi partili? Siyasi kariyeri ve biyografisi gündeme geldi

Türk siyasetinde dikkat çeken bir isim haline gelen Lütfü Savaş, son olarak CHP'den ihracı ve açtığı kurultay davasıyla gündeme geldi. Tıp doktoru ve akademisyen kimliğiyle tanınan Savaş, ilk olarak AKP ardından da CHP çatısı altında Hatay'ın yerel yönetiminde görev aldı. Ancak 2024 yılında yerel seçimleri kazanamaması hem de partiye yönelik eleştirileri, CHP'den ihraç edilmesine neden oldu. Lütfü Savaş kimdir, nereli, hangi partili? İşte tüm ayrıntılar...

Lütfü Savaş, CHP'nin kurultay davasıyla gündeme gelen bir siyasetçidir. Mesleki hayatına tıp doktoru ve doçent unvanına sahip bir akademisyen olarak başlasa da siyasete atılarak Antakya ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2009 yılında AK Parti’den Antakya Belediye Başkanı seçilen Savaş, 2014’te CHP’ye geçme kararı verdi. Hatay’ın ilk büyükşehir belediye başkanı oldu. Savaş 2019’da yeniden seçilse de 2024 yerel seçimlerini kazanamadı. Peki, Lütfü Savaş kimdir, nereli, hangi partili? İşte siyasi kariyeri ve biyografisi!

LÜTFÜ SAVAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Lütfü Savaş, 23 Mart 1965 tarihinde Hatay’ın Yayladağı ilçesine bağlı Dağdüzü Köyü’nde doğdu. 2025 itibarıyla 60 yaşında olan Savaş, Türkmen kökenli bir ailenin çocuğudur.

Çocukluk ve gençlik dönemlerini Antakya'nın Havuzlar Mahallesi'nde geçirdi. Ardından İlk, orta ve lise eğitimini Antakya'da tamamladı.

Lütfü Savaş1990 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olarak çalışma hayatında aktif rol oynadı.

2007 yılında doçent unvanını alan Savaş, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluşunda yer aldı ve burada başhekim yardımcılığı ile rektör danışmanlığı görevlerini yaptı

LÜTFÜ SAVAŞ'IN EŞİ KİM, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Lütfü Savaş evli ve iki çocuk babasıdır. Lütfü Savaş’ın eşi, Prof. Dr. Nazan Savaş'tır.

Lütfü Savaş'ın eşi Prof. Dr. Nazan Savaş'ın şu anda Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yaptığı bilinmektedir.

LÜTFÜ SAVAŞ HANGİ PARTİLİ?

Lütfü Savaş, siyasi hayatı ilk olarak 2009 yerel seçimlerinde yüzde 49,3 oy alarak Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AK Parti) Antakya Belediye Başkanı adayı olarak adım attı. Görev süresinde Asi Nehri'nin temizlenmesi gibi önemli projelerde yer aldı. Yani Lütfü Savaş ilk olarak AK Parti'ye katıldı.

2014 yılında yerel seçimlerinde AK Parti’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olarak Sadullah Ergin'in gösterilmesi üzerine Lütfü Savaş partisinden istifa etti.

2014 yılında AK Parti'den istifa eden Lütfü Savaş aynı sene CHP'ye katıldı. Yüzde 41 oy alarak Hatay’ın ilk büyükşehir belediye başkanı seçildi. 2019 yerel seçimlerinde CHP’den yeniden aday olan Savaş, yüzde 55,16 oy oranıyla ikinci kez Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

2024 yerel seçimlerinde ise CHP’nin adayı olarak yarıştı. Ancak yüzde 44,16 oy alarak AK Parti adayı Mehmet Öntürk’e karşı (yüzde 44,50) 3.361 oy farkla kaybetti. Ardından 11 Aralık 2024’te CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Savaş’ın partiden ihracına oy birliğiyle karar verdi.

LÜTFÜ SAVAŞ CHP’DEN NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

Lütfü Savaş, 2024 yerel seçimlerinde beklediği sonucu alamadı ve yenildi. Ardından CHP yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunmaya başladı.

3 Kasım 2024’te sosyal medya hesabın üzerinden yapılan paylaşımda, “Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız” ifadeleri kullanması parti içinde tartışmalara yol açtı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Savaş’ın bu açıklamalarının parti disiplinine uygun olmadığını savunarak, 3 Kasım 2024’te Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) oy birliğiyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini belirtildi.

11 Aralık 2024’te CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Savaş’ın partiden ihracına oy birliğiyle karar verdi. Yani Lütfü Savaş eleştirilerinin ardından üzerine 11 Aralık 2024'te CHP'den ihraç edilmiştir.

Lütfü Savaş, ihracın ardından CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda “delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı” iddiasıyla kurultayın iptali için mahkemeye başvuruda bulundu. Bu durum parti için büyük bir kargaşaya neden oldu.