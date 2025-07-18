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MAÇ SONUCU! Gençlerbirliği - Karagümrük hazırlık maçı kaç kaç bitti?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MAÇ SONUCU! Gençlerbirliği - Karagümrük hazırlık maçı kaç kaç bitti?
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Yeni sezon hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Maçı kaçıranlar Gençlerbirliği - Karagümrük hazırlık maçını kaç kaç bittiğini öğrenmek istiyor. İşte Fenerbahçe Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın maç özeti....

Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük, yeni sezon öncesi kendilerini test etmek amacıyla hazırlık maçında bir araya geldi

Her iki ekip de Trendyol 1. Lig'de iddialı bir başlangıç yapmak isterken futbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki Gençlerbirliği - Karagümrük hazırlık maçı kaç kaç bitti?

MAÇ SONUCU! Gençlerbirliği - Karagümrük hazırlık maçı kaç kaç bitti? - 1. Resim

 GENÇLERBİRLİĞİ - KARAGÜMRÜK HAZIRLIK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük arasındaki hazırlık maçını kazanan takım 1 golle Fatih Karagümrük oldu. Gençlerbirliği- Fatih Karagümrük karşılaşmasını 0-1 skorla Karagümrük kazandı. 

MAÇ SONUCU! Gençlerbirliği - Karagümrük hazırlık maçı kaç kaç bitti? - 2. Resim

 GENÇLERBİRLİĞİ - KARAGÜMRÜK HAZIRLIK MAÇINI KİM YENDİ?

18 Temmuz 2025 Cuma günü saat 16.00'da başlayan maçın canlı yayıncısı bulunmadığı için skorlar merak konusu oldu. Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük hazırlık maçını Fatih Karagümrük yendi. 

MAÇ SONUCU! Gençlerbirliği - Karagümrük hazırlık maçı kaç kaç bitti? - 3. Resim

Fatih Karagümrük geçen sezonu Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Kırmızı-siyahlılar, son dönemde oynadığı lig ve hazırlık maçlarında istikrarlı bir performans sergilemeye devam ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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