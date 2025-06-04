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Mahkumların tahliyesi ne zaman başlayacak? 19 bin 800 kişiye tahliye yolu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mahkumların tahliyesi ne zaman başlayacak? 19 bin 800 kişiye tahliye yolu!
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10. Yargı Paketi Meclis’ten geçti, gözler tahliye takvimine çevrildi. Cezaevlerinde bulunan on binlerce mahkumu ilgilendiren düzenlemeyle birlikte 19 bin 800 kişi için tahliye yolu açıldı. Peki tahliyeler ne zaman başlayacak?

Kamuoyunun gündemine oturan 10. Yargı Paketi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte cezaevlerinde büyük bir hareketlilik bekleniyor. Ceza İnfaz Kanunu’nda yapılan değişikliklerle birlikte binlerce kişi için konutta infaz ve şartlı salıverme hakkı doğdu. Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre, yaklaşık 19 bin 800 kişi bu düzenlemelerden yararlanarak tahliye edilebilecek.

TAHLİYELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meclis’te kabul edilen 10.Yargı Paketi’nin bugün Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Yasanın yürürlüğe girdiği gün tahliyeler de eş zamanlı olarak başlayacak. Kararın yayımlanmasıyla Adalet Bakanlığı yönetmelikleri tüm cezaevlerine iletilecek.İlk tahliyelerin bugün itibarıyla başlaması bekleniyor.

Mahkumların tahliyesi ne zaman başlayacak? 19 bin 800 kişiye tahliye yolu! - 1. Resim

TAHLİYELER BUGÜN BAŞLAR MI?

10.Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Kararın bugün yayımlanması durumunda tahliyelerin bugünden itibaren başlaması bekleniyor.

Mahkumların tahliyesi ne zaman başlayacak? 19 bin 800 kişiye tahliye yolu! - 2. Resim

TAHLİYE DÜZENLEMELERİ NELERİ KAPSIYOR?

Yasada yer alan önemli maddelere göre:

Doğumunun üzerinden en az 6 ay geçmiş ve 5 yıl veya daha az cezası olan kadınlar, infaz hakiminin kararıyla cezasının kalanını konutta çekebilecek.

Hükümlüler, denetimli serbestlikten yararlanmak için cezalarının onda birini cezaevinde geçirmiş olmak zorunda kalacak.

İki yılın altındaki suçlar için hükümlüler en az 5 gün cezaevinde kalmak şartıyla konutta infaz hakkı elde edecek.

Mükerrer suçlar içinse cezanın üçte dört oranında çekilmesi gerekiyor.

Kadınlar, çocuklar ve 65 yaş üstü için konutta infaz süresi 3 yıl olarak belirlendi.

70 yaş üstündekiler 4 yıl, 75 yaş üstü 5 yıl, 80 yaş üstü mahkûmlar ise 6 yıla kadar olan cezalarını evde geçirebilecek.

Engelli ve hasta bireyler, Adli Tıp Kurumu’nun kararıyla cezalarını cezaevi dışında geçirebilecek.

Mahkumların tahliyesi ne zaman başlayacak? 19 bin 800 kişiye tahliye yolu! - 3. Resim

CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİNDEN KİMLER YARARLANAMAYACAK?

Yasadan terör suçları, örgütlü suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, uyuşturucu ticareti, kasten adam öldürme gibi katalog suçlar kapsamındaki mahkumlar faydalanamayacak. Ayrıca ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar da düzenleme dışında kalacak.

KAÇ KİŞİ TAHLİYE OLACAK?

AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan teklif, 30 madde halinde Meclis Başkanlığı’na sunulmuş, muhalefetin itirazları üzerine 12, 14, 15, 16, 17, 23, 24 ve 25. maddeler tekliften çıkarılmıştı. Ancak kalan düzenlemelerle birlikte 19 bin 800 kişinin tahliyesi bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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