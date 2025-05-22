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Malatya'da deprem mi oldu son dakika? 22 Mayıs Malatya'da az önce deprem mi oldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Malatya&#039;da deprem mi oldu son dakika? 22 Mayıs Malatya&#039;da az önce deprem mi oldu?
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Son dakika haberine göre, Malatya'da az önce deprem meydana geldi. Yeşilyurt merkezli kaydedilen depreme ilişkin ilk verileri Kandilli Rasathanesi duyurdu.

Deprem haberleri ile ilgili araştırmalar son dakika Malatya depremi haberlerinin ardından yoğunluk kazandı.

Bulundukları bölgede sarsıntı hisseden çok sayıda vatandaş "22 Mayıs Perşembe deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde?" sorularını arama motorlarında araştırma yapmaya başladı.

Malatya'da deprem mi oldu son dakika? 22 Mayıs Malatya'da az önce deprem mi oldu? - 1. Resim

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde akşam saatlerinde deprem gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 20.54’te kaydedilen depremin büyüklüğü 3.0 olarak kaydedildi.

Yerin 5.4 kilometre derinliğinde yaşanan sarsıntı bölge halkında kısa süreli panik yaşamasına neden oldu. İlk belirlemelere göre can kaybı gibi herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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