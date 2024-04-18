Manchester City-Real Madrid maçı 1-1’lik eşitlikle devam ediyor! Maçta uzatmalar oynanıyor
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Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Manchester City, kendi evinde Real Madrid’i ağırlıyor. İlk maç 3-3’lük eşitlikle sona ermişti. İkinci maçta normal süre 1-1’lik eşitlikle bitti ve maç uzatmalara gitti. Taraftarlar Manchester City Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi merak ediyor. İşte Manchester City Real Madrid maçında golleri atan futbolcular ve maça ilişkin detaylar…
Manchester City Real Madrid maçı kaç kaç, golleri kimler attı? Real Madrid Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında bu akşam Manchester City’e konuk oldu.
MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ, BİTTİ Mİ?
Manchester City - Real Madrid maçı 1-1’lik eşitlikle devam ediyor. Maçta uzatmalar oynanıyor. Uzatmalarda da skor değişmezse maç penaltılara gidecek ve turu geçen taraf penaltı atışları sonucunda belli olacak.
Karşılaşmada Real Madrid'in golünü 12. dakikada Rodrygo kaydederken, ev sahibi Manchester City'nin golünü ise 76. dakikada De Bruyne attı.
MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MAÇI DEVAM EDİYOR: 1-1
Manchester City - Real Madrid maçı bu akşam saat 22.00’de başladı. Maç, Manchester City’nin sahası Etihad Stadyumu'nda oynanıyor.
Manchester City - Real Madrid maçını hakem Daniele Orsato yönetiyor.
Manchester City - Real Madrid maçının 11’leri şu şekildedir:
Real Madrid’in 11’i: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Camavinga, Valverde, Kroos, Bellingham, Rodrygo, Vini Jr.
Manchester City’nin 11’i: Ederson, Walker, Akanji, Dias, Gvardiol, Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva, Foden, Grealish, Haaland.
Kaynak: Türkiye Gazetesi