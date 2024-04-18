Manchester City-Real Madrid maçı 1-1’lik eşitlikle devam ediyor! Maçta uzatmalar oynanıyor

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Nisan 2024 00:19 - Güncelleme: 18 Nisan 2024 00:22 - Güncelleme:

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Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Manchester City, kendi evinde Real Madrid’i ağırlıyor. İlk maç 3-3’lük eşitlikle sona ermişti. İkinci maçta normal süre 1-1’lik eşitlikle bitti ve maç uzatmalara gitti. Taraftarlar Manchester City Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi merak ediyor. İşte Manchester City Real Madrid maçında golleri atan futbolcular ve maça ilişkin detaylar…