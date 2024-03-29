Mansur Yavaş yerel seçimde Çankaya ilçesindeki Ümitköy Anadolu Lisesi'nde oy kullanacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Mansur Yavaş’ın 31 Mart yerel seçimlerinde nerede ve hangi okulda oy kullanacağı merak ediliyor. Mansur Yavaş’ın oy kullanacağı adres belli oldu. İşte detaylar!

Mansur Yavaş nerede oy kullanacak? CHP Ankara adayı Mansur Yavaş’ın oy kullanacağı il ve okul belli oldu. İşte detaylar…

MANSUR YAVAŞ NEREDE OY KULLANACAK?

ABB Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi adayı Mansur Yavaş, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimde oyunu Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda kullanacak.

LİDERLER NEREDE OY VERECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her seçimde olduğu gibi 31 Mart'ta da İstanbul'da olacak, oyunu Üsküdar'da kullanacak.

Erdoğan, 2023 yılındaki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarını Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda 3279 numaralı sandıkta kullanmıştı.

İstanbul'da olacak bir başka isim de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş. Kurtulmuş, Fatih'te sandığa gidecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimde kendi seçim bölgesi olan Manisa’da oy kullanacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimde Ankara Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda kullanacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda oy kullanacak. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise İstanbul'da sandık başına gidecek.